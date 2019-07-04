Князь Монако и Король Таиланда поздравили Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах

В адрес Касым-Жомарта Токаева продолжает поступать обширная корреспонденция с поздравительными письмами и телеграммами по случаю его избрания Президентом Республики Казахстан, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Президента РК.
Князь Монако Альбер ІІ в своем поздравительном письме пожелал успехов Главе государства и выразил надежду на скорую встречу.
"Хочу воспользоваться этим случаем, чтобы выразить мое искреннее стремление к поддержанию дружественных отношений между нашими странами и наращиванию нашего стратегического взаимодействия", – отметил Князь Монако Альбер ІІ.
Король Таиланда Рама Х Маха Важиралонгкорн также поздравил Касым-Жомарта Токаева с избранием на пост Президента и пожелал народу Казахстана процветания и благополучия.
"Я целиком уверен, что в предстоящие годы тесные связи и дружественные отношения между Таиландом и Казахстаном во многих сферах будут только укрепляться и развиваться на благо народов двух стран", – подчеркнул в своем письме Король.
Известный поэт Олжас Сулейменов в своей телеграмме тепло поздравил Главу государства с победой на выборах.
"С первой победой! Я, будучи избирателем с многолетним стажем, впервые волновался на этом голосовании. Дальнейших удач и успехов на пути предстоящих свершений", – пишет Олжас Сулейменов.
Бывший Премьер-министр Казахстана Сергей Терещенко в своем послании отметил профессионализм, талант руководителя и мудрость Касым-Жомарта Токаева.
"Всеобщее доверие, которое народ Казахстана выразил Вам – это выбор в пользу стабильности и дальнейших преобразований. Уверен, что под Вашим мудрым руководством в этот нелегкий период глобальных и региональных экономических перипетий Казахстан достигнет новых высот в своем развитии", – говорится в телеграмме.
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий подчеркнул большой вклад Касым-Жомарта Токаева в формирование и укрепление внешнеполитического и экономического развития Республики Казахстан.
"Уверен, что Ваш опыт выдающегося государственного деятеля будет способствовать успешному решению приоритетных задач на таком ответственном государственном посту", – сказано в письме.
Председатель совета директоров и главный исполнительный директор корпорации "Шеврон" Майкл Уирт пожелал Касым-Жомарту Токаеву больших успехов на важном посту на благо народа Казахстана.
"Шеврон гордится партнерством, установленным более 26 лет назад с Казахстаном. Мы надеемся на его дальнейшее продолжение", – пишет глава корпорации.
Президент Национальной академии наук Казахстана Мурат Журинов в своем поздравительном письме отметил важность развития научного потенциала страны и заверил Главу государства, что научная интеллигенция всегда готова работать в этом направлении.
Коллектив Государственного музея им. А. Кастеева в своем поздравительном письме желают плодотворной работы Касым-Жомарту Токаеву и отмечают преемственность курса Елбасы и меры по повышению благосостояния казахстанцев.
"Нас вдохновляет то, что Вы планируете конкретно заняться решением острых социальных проблем, оказанием помощи наиболее нуждающимся, намерены серьезно обновить социальную политику", – говорится в письме.
Верховный муфтий Казахстана Серикбай кажы Ораз поздравил Главу государства и отметил единство народа, продемонстрированное в ходе выборов Президента.
Глава православной церкви Казахстана, Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр в своем поздравительном послании отметил сложившуюся в Казахстане уникальную модель добрых взаимоотношений между представителями разных этносов и последователями различных конфессий.
"Наш народ знает Ваши труды и заботу о повышении экономического, духовного и культурного потенциала государства и видит в Вас продолжателя курса Первого Президента нашей страны – Елбасы", – пишет Митрополит.
Главу государства также поздравили ряд зарубежных политических и общественных деятелей, представителей международных структур, бизнесменов, а также отдельные организации. Среди них Генеральный секретарь ОЭСР А. Гуррия, специальный координатор ООН по Ливану, заместитель Генерального секретаря Я. Кубиш, верховный комиссар ООН по делам беженцев Ф. Гранди, Продовольственная сельскохозяйственная организация ООН (ФАО), генеральный директор Международной организации миграции А. Виторино, генеральный директор ИСЕСКО Салим Мухаммед аль-Малик, Генерал-губернатор Новой Зеландии Пэтси Рэдди, Правительство Республики Гватемала, Капитаны-Регенты Республики Сан-Марино Никола Сельва, Микеле Муратори, член Коллегии (министр) по промышленному и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии А. Субботин, председатель Суда Евразийского экономического союза Ж. Баишев, председатель Экономического суда СНГ Л. Каменкова, генеральный секретарь Совета МПА СНГ Д. Кобицкий, вице-президент Палаты депутатов Парламента Итальянской Республики Э. Розато, сенатор Республики Польша Р. Даухэн, губернаторы Пензенской и Омской областей РФ И. Белозерцев и А. Бурков, президент ПАО Сбербанк Г. Греф, председатель Совета директоров CNPC Ван Илинь, президент, председатель правления Банка ВТБ А. Костин, президент Фонда ОАДО Ф. Скалетчи, председатель Совета директоров группы компаний "Ренова" В. Вексельберг, председатель "Парамаунт Групп" А. Ичиковец, вице-президент АрселорМиттал П. Калон, президент компании High Vill Kazakhstan Ко Донг Хён, вице-президент по региону Европы и Центральной Азии Всемирного банка С. Мюллер, руководитель Access Industries CIS Л. Блаватник, Бизнес-ассоциация "США-Казахстан", ректор МГИМО А. Торкунов. председатель ассоциации НПО и НКО Кыргызской Республики Т. Уметалиева, председатель Комитета Организации сотрудничества железных дорог Т. Шозда, глава Церкви Иисуса Христа святых последних дней Р. Нельсон, от имени казахов Узбекистана житель Ташкентской области М. Раимбеков и другие.
Свои поздравления Президенту также направили государственные деятели РК О. Абдыкаримов, Ш. Кулмаханов, Т. Мансуров, С. Токпакбаев, заслуженный деятель РК С. Еркимбеков, представитель РК в Парламентской ассамблее ОДКБ В.Рогалев, писатель-драматург Ж. Ергалиев, председатель Управляющего комитета Регионального хаба в сфере государственной службы А. Байменов, член Ассамблеи народа Казахстана Б. Алтынбеков, директор Института политологии и религиоведения МОН РК А. Бижанов, академики С.Кирабаев, А.Бейсенова, президент Казахского ПЕН-клуба Б. Габдуллин, ученые М. Сарсембаев, М. Утебаев, председатель Народно-демократической партии "Ауыл" А. Бектаев, почетный консул Казахстана в Хорватии в 1999-2000 годах З. Левай, писатель С. Досанов, поэт Ш. Сариев, известные журналисты Ж. Омаров и М. Закарин, супруга народного писателя Калижана Бекхожина З. Бекхожина, почетный гражданин Алматинской области Н. Кылышбаев, ветеран войны И. Дабаев, ветеран системы здравоохранения Т. Шериязданулы, доктор социологических наук К. Габдуллина, руководитель компании "Altyn" К. Асаубаев, заместитель генерального директора АО СУЗК С. Григорьев, общественный деятель С. Касенов, жители Кызылординской области С.Тугелбаев, К. Баймуратов, Алматинской области М. Жауаров, г. Алматы Б. Копесбаева, О. Питайкина, А. Старков, Мангистауской области Т. Туркменбаев, г. Шымкент А. Нурабаева, Б.Бектуреев, Туркестанской области У. Жакипов, Актюбинской области А.Матаев, молодежь Мангистауской области, семья Абдрашевых, председатель Полномочного Совета МКТУ им. Яссави М. Йылдыз и другие.
Кроме того, на имя Касым-Жомарта Токаева поступили поздравления от коллективов Национальной академической библиотеки РК, Казахстанско-Немецкого университета, музыкальной школы-интерната для одаренных детей им. А. Жубанова, Музея мира и согласия, Национальной библиотеки РК, Института металлургии и обогащения, театра "Астана Опера", Национальной академии хореографии, Государственного академического театра оперы и балета им. Абая, Государственного академического театра танца, Казахского государственного женского педагогического университета, Казахской государственной филармонии им. Жамбыла, Республиканской библиотеки для незрячих и слабовидящих граждан, Ансамбля танца "Салтанат", Ансамбля классической музыки "Камерата Казахстана", музыкальной школы для одаренных детей им. К. Байсейтовой, предприятия "ПО Глобал-Спецодежда" Актюбинской области, Евразийской группы, Казахского академического театра драмы им. Ауэзова, Казахской национальной консерватории им. Курмангазы, Национального музея РК, СПК "ШОЛПТАС", Алматинского колледжа декоративно-прикладного искусства им. О. Тансыкбаева, Государственной концертной организации "Казахконцерт", Алматинского хореографического училища им. Селезнева, археологического музея-заповедника "Отырар", Государственного архива г. Нур-Султан, театра "Астана Балет", Казахского театра для детей и юношества им. Г. Мусрепова, Республиканского немецкого драматического театра, КазНУ им. Аль-Фараби, Института экономики МОН РК, Института химических наук им. А. Бектурова, Казахского национального университета искусств, КазНПУ им. Абая, Атырауского университета нефти и газа, Таразского государственного университета им. Дулати, Государственного историко-культурного музея-заповедника "Ботай", Национального историко-культурного заповедника "Ордабасы", Государственного историко-культурного музея-заповедника "Памятники древнего Тараза", Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК, Казахской национальной академии искусств им. Т. Жургенева, Государственного академического русского театра драмы им. Лермонтова, АО "Банк "ЦЕНТРКРЕДИТ", специального учебного центра "Антитеррор", Государственного историко-культурного и природного заповедника-музея "Танбалы", Государственного историко-культурного заповедника-музея "Азрет Султан", Государственного историко-культурного заповедника-музея "Иссык", Государственного академического русского театра для детей и юношества им. Н. Сац и другие.
Свои пожелания Главе государства также адресовали ряд общественных организаций и представителей этнокультурных объединений Казахстана. Среди них Общественный фонд "Асыл бала", Казахстанское физкультурно-спортивное обществ "Динамо", Актюбинское общественное объединение болгар "Вяра", Альянс студентов Казахстана, Центральный Совет РОО "Ветераны Вооруженных Сил", РОО "Экологический альянс "Байтақ Болашақ", Совет матерей АНК Костанайской области, Ассоциация молодых предпринимателей Казахстана, председатель Фонда им. С. Нурмагамбетова М. Налибаев, президент Международного общества "Қазақ тілі" О. Айтбайулы, председатель Совета ветеранов Павлодарской области Р. Шокеев, председатель ОО "Қазақ тілі мен әдебиеті" Акмолинской области М. Киыков, председатель ОО "Ұлы дала ауылдары" О. Назаров, председатель таджикского национального культурного центра "Санги-Кабуд" У. Шоназаров, руководитель Акмолинского чечено-ингушского общества "Вайнах" Г. Яндиев, председатель Ассоциации "Союз водителей г. Талдыкорган", Б. Абдрасов, директор Казахстанского союза поддержки женщин лидеров "Шырагым" З. Джумабаева, председатель Карагандинского центра еврейской культуры В. Молотов-Лучанский, представители республиканского этнокультурного центра уйгуров Казахстана, председатель правления РОО "Казахстанский конгресс татар и башкир" Т. Каримов, председатель ОО "Комитет по ликвидации коррупции" У. Аскарбаев, председатель республиканского Совета женщин Н. Каюпова и другие.
Глава государства внимательно ознакомился со всей корреспонденцией, поступившей в его адрес, и благодарит авторов за теплые поздравления и добрые пожелания.