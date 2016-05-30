​Когда благоволит погода

фото Толегена КОШЕГУЛОВА

ТОО «Запорожье» Жаксынского района – одно из ведущих зерносеющих хозяйств области, которым руководит опытный земледелец, кавалер ордена «Құрмет» Сергей Чепурной. Помимо пшеницы, здешние хлеборобы ежегодно получают полновесные урожаи ячменя, овса и льна.

– Посевной клин нашего хозяйства нынче составляет более 50 тысяч гектаров, – говорит глава предприятия. – В основном сеем высокого класса районированные семена «Акмола-2» и «Шортандинская». В прошлом году на круг получили по 15,8 цент­нера, а местами урожайность достигала и 18. Мы соблюдаем все агротехнические условия, зимой проводим снегозадержание и уже не первый год посевную кампанию проводим по нулевой технологии.

Сегодня на полях хозяйства работают 23 современных агрегата марок «Джон Дир» и «Кейс». Все механизаторы – из числа местных жителей, имеют высокую квалификацию и необходимый опыт работы на современных сельхозмашинах.

Стоит заметить, что в селе проживали еще в доперестроеч­ные времена 2 150 человек, и численность населения не уменьшилась, более того – пришло молодое пополнение. К примеру, один из них – Юрий Беккер, передовой механизатор хозяйства. По его мнению, для нормального проживания тружеников хозяйством соз­даются все условия. К каж­дому дому проведен водопровод, после капитального ремонта активно действует местный клуб. Также после реконструкции обрел «вторую жизнь» и детский сад, а здешней школе постоянно оказывается спонсорская помощь в решении самых разных проблем. По инициативе директора предприятия С. Чепурного в «Запорожье» построен современный спортивный комплекс, где по вечерам и в выходные дни занимается в разных спортивных секциях не только молодежь села, но и люди старшего возраста.

...Во время недавней рабочей поездки в Акмолинскую область министр сельского хозяйства Аскар Мырзахметов на полях опытного хозяйства «Енбек» Аккольского района провел совещание с участием аграриев Шортандинского, Буландынского и Аккольского районов, которые отметили, что посевная начата даже раньше рекомендованных специалистами сроков – погода в этом плане благоволит земледельцам. Аким области Сергей Кулагин отметил, что благодаря заранее проведенным противосорняковым мероприя­тиям хлеборобам удалось сохранить влагу в почве. При этом в ходе весенне-полевых работ они придерживаются рекомендаций ученых НПЦ зернового хозяйства им. А. Бараева, что находится в Шортандинском районе.

Яровой сев нынче проводится в области на площади 4,6 млн га, в том числе зерновые и зернобобовые культуры будут размещены на 4,2 млн га, что больше чем в прошлом году на 37,6 тыс. га. Основная продовольственная культура – пшеница – заняла 3,7 млн га, и ее доля в посевном клине составляет 88%.

Погода в нынешнем году благоволит акмолинским хлеборобам, вселяя в них оптимизм и надежды на богатый урожай. Это в нашей беседе не преминул отметить и заместитель руководителя облсельхозуправления Димаш Таласбаев.

– В прошлом году 19 мая пошли дожди, которые не прекращались целую декаду, и на то время в активе механизаторов было всего 600 тысяч гектаров засеянных полей, – вспоминает аграрий. – А сейчас погода нас радует, и мы уверенно движемся к финишу посевной кампании. Сейчас закончим посев масличных культур, а следом – и пшеницы. В ходе нынешних весенне-полевых работ хозяйства региона имели возможность приобрести 68 тысяч тонн удешевленного дизтоплива, чем и воспользовались. К этому следует добавить, что нынче на поля вышли 1 076 современных посевных комплексов, что на 50 единиц больше прошлогоднего. Так что мы не без оснований надеемся на то, что наши хлеборобы могут рассчитывать осенью на богатый урожай.