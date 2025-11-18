Инициаторами этой диалоговой площадки по обсуждению вопросов устойчивого развития городов, энергоэффективного строительства и цифровизации процессов управления коммунальным хозяйством стало АО «Казахстанская жилищная компания» (КЖК) совместно с партнерами из Ассоциации устойчивого развития территорий Q88, Немецкого энергетического агентства DENA и Германского общества международного сотрудничества (GIZ).

Участники мероприятия подчеркнули важность комплексного подхода к развитию урбанизации и внедрению современных аналитических инструментов в управлении городской средой. По словам председателя правления АО «Казахстанская жилищная компания» Алтая Куздибаева, КЖК в 2023 году совместно с профильным министерством изучила и адаптировала международный опыт, разработав стандарты комплексного развития территорий.

Этот документ впервые свел воедино пространственное планирование с социально-экономическими аспектами развития.

– В нынешнем году мы запустили новый инструмент поддержки – финансирование комплексной застройки. Инструмент направлен не на точечную застройку, а на системное развитие территорий. Главная задача сегодня – сделать так, чтобы каждый проект был осуществлен в соответствии с принципами создания комфортной среды для граждан, – пояс­нил Алтай Куздибаев.

Спикер также был вынужден констатировать тот факт, что в плане энергоэффективности и сбережения тепла построенные в Казахстане здания еще сильно уступают уровню развитых стран Европы. К примеру, в Германии старые панельные дома, подвергнутые реновации, потребляют порядка 60 киловатт-часов на квадратный метр. Точно такие же по классу панельные здания, построенные в республике во времена СССР, требуют для нормального обогрева уже 300–350 киловатт-часов на квадрат. Поэтому, по его словам, важно найти подходы к тому, чтобы активнее вести работу по реновации старого жилого фонда, включив в этот процесс самих жильцов и частных инвесторов. У нас же сегодня порядка 47% жилых зданий

нуждаются в реновации.

Значение цифровых инструментов для управления градостроительным планированием в своем выступлении отметила заместитель генерального директора РГП «Госградкадастр» Карлыгаш Мулдагалие­ва. По ее словам, оцифровка чертежей и различных документов, которые в своей деятельности используют архитекторы, проектировщики и строители, продолжается. Но смысл ее не только в наполнении этой базы данными, необходимо сделать их доступными для горожан и бизнеса.

Немецкий опыт по снижению «углеродного следа» от отопления жилых зданий представил директор департамента международного сотрудничества энергетического агентства DENA Тило Кунц. По словам эксперта, в Германии есть четкое представление о том, как должен выглядеть энергоэффективный дом.

– Мы стремимся сократить энергопотребление дома насколько это возможно. Это и теплоизоляция, и качественные окна, и двери с трехкамерным остеклением, и другие компоненты. Следующий шаг – применение возобновляемых источников энергии. В здании по возможности устанавливают различные виды тепловых насосов, солнечные батареи. Когда энергия поступает от возобновляемых источников, это значительно снижает «углеродный след», – пояснил директор департамента.

Он также отметил, что в нашей респуб­лике есть очень большой потенциал для повышения энергоэффективности и ее можно добиться, применяя современные теплоизоляционные материалы. Настоящей «конфеткой энергоэффективности» эксперт назвал «пассивный дом» – здание с очень низким потреблением энергии.

– В зависимости от климата и погодных условий мы создаем своеобразное «пальто» для дома. В холодных регионах оно довольно толстое, а в более мягком климате – потоньше. Подвергая здание реновации, мы стремимся сократить его потребность в тепле и охлаждении до такой степени, чтобы оно охлаждалось и обогревалось через вентиляционную сис­тему, – сообщил Тило Кунц.

Также в ходе работы диалоговой площадки состоялся обмен мнения­ми представителей Министерства промышленности и строительства РК, квазигосударственных компаний, исследовательских институтов, проектных агентств и строительных компаний. Были рассмотрены вопросы декарбонизации зданий, применения энергоэффективных технологий, совершенствования систем городского теплоснабжения, комплекс­ного развития городских и сельских территорий.