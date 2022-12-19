Когда казахстанцев обеспечат качественным интернетом, рассказал глава МЦРИАП

По его словам, пилотная эксплуатация 5G уже проводилась, и все операторы сотовой связи готовы к запуску.

Фото: atpress.kz

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин ответил на вопрос журналистов, когда обеспечат все населенные пункты Казахстана интернетом, передает корреспондент Каzpravda.kz.

Багдат Мусин в кулуарах после правительственного часа в Мажилисе сообщил журналистам, что аукцион на мобильную связь 5G будет проведен до конца года. По его словам, пилотная эксплуатация уже проводилась, и все операторы сотовой связи готовы к запуску.

«В следующем году, если они начнут развертывать установку, у нас есть базовое требование, чтобы в Астане, Алматы и других городах установить по 100, 200, 300 базовых станций. Они установят и постепенно будут наращивать свою зону покрытия. До 2027 года мы планируем, что в больших городах, областных центрах и городах Астана, Алматы будет уже 75% зоны покрытия сетями 5G», - сказал министр.

В планах также до 2027 года обеспечить 100% покрытие мобильной связью сельских населенных пунктов и дорог.

«500 миллиардов тенге, по моим расчетам, потребуется из бюджета для того, чтобы обеспечить качественный интернет во всех населенных пунктах плюс на автодорогах республики. И около триллиона тенге будет использовано внебюджетных средств телекомоператоров и инвестиций. Это еще неутвержденные цифры, сейчас ведётся процесс согласования. Я сюда пришел именно с тем, чтобы рассказать примерные параметры проекта. В течение месяца мы обязаны пройти все процедуры согласования в ряде министерств и прийти к утверждению», - резюмировал Багдат Мусин.

