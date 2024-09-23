Когда подключат отопление в Астане

Подключение столичных соцобъектов выполняется по заявкам до начала отопительного сезона, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В городской администрации проинформировали, что социальные объекты Астаны начали подключать к отоплению.

В соответствии с правилами, отопительный сезон в столице начинается при установившейся среднесуточной температуре наружного воздуха +10 °С и ниже в течение пяти суток.

Однако подключение социальных объектов выполняется до начала отопительного сезона по их заявкам.

В данное время к системе централизованного теплоснабжения подключено 139 социальных объектов, в том числе школы, детские сады, поликлиники