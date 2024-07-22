На сколько подорожает проезд в автобусах Астаны с 1 августа

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Ранее проект постановления был вынесен на публичные обсуждения на портале Открытые НПА, передает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

Так, было решено, что в Астане стоимость проезда в общественном транспорте с 1 августа повысится с 90 до 110 тенге.

Последний раз тариф на проезд в городских маршрутах менялся в сентябре 2014 года, он был установлен на уровне в 90 тенге.

В акимате напомнили, что проезд в общественном транспорте для детей до 18 лет, обучающихся в Астане и пригородах, бесплатный с марта 2020 года. Обязательным условием является наличие школьной транспортной карты и ее валидация в автобусе.

Также эту льготу имеют граждане, относящиеся к следующим категориям: участники и инвалиды Великой Отечественной войны и лица, приравненные к ним; пенсионеры по возрасту и выслуге лет, а также получатели государственных социальных пособий по возрасту и по случаю потери кормильца, достигших пенсионного возраста; многодетные матери; многодетные семьи; инвалиды; дети-инвалиды до 18 лет, в том числе один из родителей (законных представителей), жертвы политических репрессий из числа участников событий 17-18 декабря 1986 года в Казахстане, реабилитированным в порядке, установленном законом о реабилитации жертв массовых политических репрессий.

Для сравнения, в Алматы плату за проезд в автобусах Алматы решили повысить до 120 тенге.