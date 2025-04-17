Когда празднуют Пасху в 2025 году

Общество
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Венера Баталова
корреспондент

Пасха — один из главных праздников христианского мира, символизирующий победу жизни над смертью. В 2025 году православная Пасха совпадет с католической и будет отмечаться 20 апреля — такое происходит нечасто. Последний раз праздники совпали в 2017 году, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: istockphoto

Почему даты Пасхи разные?

Восточные (православные) христиане живут по юлианскому календарю, западные (католики) — по григорианскому. Пасху принято отмечать в первое воскресенье после весеннего полнолуния. В 2025 году лунные и календарные циклы совпали — поэтому обе конфессии отпразднуют Пасху в один день.

Что символизирует праздник?

Суть Пасхи — Воскресение Иисуса Христа. По преданию, в третий день после распятия его гроб оказался пуст, и Христос явился ученикам. Так Пасха стала символом перехода от смерти к жизни, от земного к вечному.

Традиции: куличи, яйца и Воскресение

Перед Пасхой верующие соблюдают Великий пост — в 2025 году он длится с 3 марта по 19 апреля. В Великую субботу готовят пасхальные угощения: куличи, творожные пасхи и крашеные яйца. Яйцо считается символом новой жизни, а красный цвет — крови Христа. По легенде, Мария Магдалина подарила красное яйцо императору Тиберию, рассказав о Воскресении.

В день Пасхи принято «христосоваться» — трижды обмениваться словами: «Христос воскресе!» — «Воистину воскресе!», собираться всей семьей за праздничным столом, а также участвовать в веселой игре — «битве яиц», которая популярна во многих странах.

Пасха — день радости, надежды и духовного обновления, когда миллионы людей по всему миру делятся светом, верой и теплом друг с другом. И это повод для того, чтобы испечь куличи.

Рассказываем, как сделать их пышными и вкусными шаг за шагом.

Подготовьте дрожжи
Проверьте свежесть дрожжей: растворите 50 г свежих дрожжей в 50 мл теплого молока с ложкой сахара. Через 15 минут должна появиться пена — значит, дрожжи работают.

Заводим опару
Смешайте 300 мл теплого молока, 180 г просеянной муки и активные дрожжи. Оставьте в тепле на 40 минут — масса должна увеличиться в объеме.

Яичная масса
Растираем 5 желтков с 300–400 г сахара, щепоткой соли и ванильным сахаром. Белки взбиваем отдельно.

Замешиваем тесто
Соединяем опару, яичную массу, белки. Постепенно добавляем сливочное и растительное масло, затем оставшуюся муку. Тесто должно стать мягким и эластичным.

Вводим вкусности
Добавьте в тесто по 150 г изюма и цукатов. Тщательно перемешайте, чтобы начинка распределилась равномерно.

Подъем теста
Разложите тесто по формам (не более чем на ⅓), накройте и оставьте в тепле на 1 час.

Выпекаем
Смажьте куличи смесью желтка и молока. Выпекайте при 180 °C до румяной корочки (около 30–40 минут, в зависимости от размера).

Совет: Не торопитесь! Пышные куличи требуют терпения и теплой атмосферы. А добавки — изюм, орехи, цукаты — сделают их еще вкуснее.

#праздник #Пасха #христиане

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