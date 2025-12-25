Ерлан Шыналиев родом из Жетыса́я Туркестанской области. Стать летчиком мечтал с детства. Большую роль сыграли пророческие слова деда – ветерана Великой Отечественной войны, который однажды сказал, что внук обязательно станет военнослужащим. Так и случилось.

После окончания Института Сил воздушной обороны в Актобе в 2012 году Ерлан начал службу в Ушаральском гарнизоне. Сегодня он – майор, начальник штаба авиационной эскад­рильи воинской части 54835 в Семее. За годы службы освоил несколько типов вертолетов – Ми-8, Ми-24, Ми-17 и ЕС-145 – и по праву считается профессионалом своего дела.

Военную службу выбрала и его супруга. Асем Шыналиева выросла в многодетной семье в Ушарале и с юных лет мечтала об армии. Службу она начинала в воинской части 01850, а с 2013 года работает инженером в части 54835 в Семее. Сейчас Асем находится в декретном отпуске.

Супруги Шыналиевы воспитывают двоих сыновей и трех дочерей. Их семью по праву называют образцовой: они стали победителями в номинации «Мерейлі отбасы» конкурса «Әскер тарланы», который проводится ежегодно в Вооруженных силах Казахстана. Как признаются суп­руги, служба – это их общее дело, а семья – надежный тыл.