Кого и за какие заслуги наградил Токаев

Президент
Президент Касым-Жомарт Токаев на торжественном мероприятии по случаю Дня Республики поздравил награжденных и рассказал, за какие заслуги их отметило государство, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

«Сегодня в этом зале присутствует Мурат Кенесович Каражуманов. Посвятив неустанной трудовой деятельности около 45 лет, он внес большой вклад в развитие сельского хозяйства. Талантливый механизатор делится своим богатым опытом с молодыми специалистами, для которых он служит ориентиром на жизненном пути. Более 30 представителей семьи Каражумановых работают в аграрной отрасли, их общий трудовой стаж превышает 600 лет. Поэтому я принял решение присвоить Мурату Кенесовичу Каражуманову звание «Қазақстанның Еңбек Ері», - сказал он.

Аналогичное звание получил заслуженный шахтер и полный кавалер знака «Шахтерская слава» Сергей Чернобай.

«Он яркий представитель большой трудовой династии, в которой все – родители, супруга, дети – связали свои судьбы с этой поистине героической профессией. Общий трудовой стаж этой славной семьи превышает 150 лет – это не просто красивая цифра, а летопись трудовой доблести и профессиональной преемственности. Уверен, династия Чернобаев продолжит вносить большой вклад в развитие страны и станет символом верности делу и неиссякаемой силы трудовых традиций», - отметил Президент.

Глава государства также упомянул об Александре Кисицине, полном кавалере ордена «Еңбек Даңқы», специалисте, прошедшем путь от зоотехника до главы одного из передовых агропромышленных хозяйств страны. ТОО «Галицкое» добивается выдающихся показателей, вкладывая большие ресурсы в преображение села и заботу о тружениках. За заслуги перед Родиной Александр Анатольевич Касицин награжден высшим орденом «Отан».

«Олицетворением подлинного патриотизма и преданности делу является заслуженный журналист Казахстана Сергей Васильевич Харченко. Признанный мастер печатного слова, мудрый руководитель, талантливый преподаватель, он внес и продолжает вносить значительный вклад в развитие отечественной журналистики и воспитание подрастающего поколения. Сергей Васильевич Харченко стал кавалером ордена «Барыс» I степени», - говорит Токаев.

Всем известно имя выдающегося археолога Зейноллы Самашева, продолжил Президент. Он открыл Берельский курган, считающийся уникальным достоянием нашей цивилизации, и внес большой вклад в его глубокое изучение.

«Это открытие, несомненно, вывело историческую науку на совершенно новый уровень. А известный ученый-картограф Мухит-Ардагер Сыдыкназаров принимает активное участие в расширении представлений о нашей истории. Учитывая вклад этих ученых в развитие отечественной науки, я решил присудить им Государственную премию имени Ахмета Байтурсынулы. Сегодня данная премия вручается впервые», - подчеркнул Глава государства. 

Орденом «Барыс» ІІ степени награжден  прославленный спортсмен Шавкат Рахмонов. Как отметил Касым-Жомарт Токаев, он много делает для создания объективного образа нашей страны, ее пропаганды за рубежом.

В этом году исполняется 30 лет со дня создания Ассамблеи народа Казахстана. Ассамблея – уникальная структура, незыблемый символ нашего нерушимого единства. Ее члены неустанно трудятся во имя укрепления стабильности в стране. Укрепление согласия и сплоченности в обществе – это и есть проявление подлинного патриотизма.

«Сегодня я вручу орден «Ел бірлігі» представителям нескольких этнокультурных центров нашей страны. Культура – залог духовной самостоятельности нации. Поэтому мы с неизменным уважением относимся к тем, кто посвятил свою жизнь служению искусству. За выдающиеся достижения в духовной сфере звание «Қазақстанның Халық әртісі» присвоено известным деятелям искусств Болату Абдилманову, Тамараасар Жанқұл, Шынар Жанысбековой. За большой вклад в развитие культуры звания «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері» удостоены Нина Жмеренецкая, Бахыт Хаджибаев, Зарина Алтынбаева и Айгерім Алтынбек. Обладателем звания «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері» стал также Иван Сауэр, который внес значительную лепту в развитие сельскохозяйственной отрасли. Примите эти высокие государственные награды как знак искренней признательности и глубокого уважения народа. Сегодня в соответствии с моим Указом высокие государственные награды будут вручены сотням граждан, представляющих все регионы. Выражаю всем им искреннюю признательность», - говорит Президент.

По его словам, для нашей страны труд представителя каждой профессии, будь то медик – хранитель здоровья нации или учитель – наставник подрастающего поколения, сельский труженик или заводской рабочий, имеет особое значение. Это незыблемый постулат любого цивилизованного общества.

«Сегодня, в канун нашего национального праздника – Дня Республики, я от всей души благодарю всех соотечественников, которые своим добросовестным трудом вносят свой вклад в процветание страны. Пусть становится сильнее наша государственность, пусть крепнет наш суверенитет! Пусть всегда высоко реет наше небесно-голубое знамя! Желаю всем благополучия и успехов!»  - резюмировал он.

