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Как напомнила министр здравоохранения Акмарал Альназарова, Президентом поручено сформировать Единый пакет базовой государственной медпомощи, сбалансированный с точки зрения возможностей и обязательств бюджета.

Так, для перехода с 2027 года на преимущественно страховую модель финансирования в рамках законопроекта предусмотрено внедрение единого пакета медпомощи, что позволит расширить госгарантии в части ранней диагностики социально-значимых заболеваний и обеспечить простоту и понятность пакетов медпомощи, исключить перетоки услуг из пакета в пакет, повысить финансовую устойчивость системы здравоохранения с одновременным созданием стимулов для полноценного участия граждан в системе ОСМС.

Повышается верхний предел базы для исчисления взносов в систему ОСМС для обеспечения финансовой устойчивости системы с 10 до 50 МЗП. Эти изменения коснутся не всех, а порядка 9% всех наемных работников или около 508 тысяч человек и их работодателей. То есть, заработная плата свыше 850 тысяч тенге влечет повышенные отчисления на ОСМС.

При этом предусматривается, что уплата взносов на ОСМС за безработных и лиц кризисного, экстренного уровней, будет производиться за счет средств местных бюджетов.

Глава Минздрава отметила, что в 2026 году системой ОСМС дополнительно будут охвачены свыше 1 млн человек. Этот механизм предусматривает, что Фонд будет присваивать статус застрахованности лицам Д и Е ежемесячно, вне зависимости от поступления взносов.

– Уплата взносов акиматами осуществляется с момента обращения данных лиц за медицинской помощью и до конца календарного года. Проработан механизм определения лиц, присвоения статуса застрахованности и оплаты страховых взносов. Мы совместно с Министерством труда и соцзащиты населения, НАО «Фонд социального медицинского страхования» и МИО обеспечим формирование в информационных системах реестра лиц, имеющих право на страховку и получивших медуслуги с разбивкой по регионам, а также оплату взносов, – сказала Акмарал Альназарова.

Также законопроектом предусмотрено постепенное повышение размеров ставок взносов государства на ОСМС, выплачиваемых за счет средств республиканского бюджета: с 2027 года по 2037 год на 3%, то есть с 2% до 5%.