Потоп

и его последствия

11 лет назад в селе Кокпекты, что находится в 10 км к северо-востоку от Караганды, случилась трагедия. Весной, во время паводка, прорвало дамбу местного водохранилища и затопило населенный пункт. Не всех жителей предупредили о надвигающемся стихийном бедствии, поэтому многие не успели покинуть свои дома и уехать в безопасное место. В результате ЧП погибли пять сельчан, утонули несколько сотен коров и овец, почти 300 домов оказались затоплены, причем часть из них почти полностью ушла под воду.

Я побывала в Кокпекты и увидела, как живет село, пострадавшее от наводнения. На первый взгляд, населенный пункт оправился после трагедии. Единственное, что напоминает о ней, – это дома, построенные взамен разрушенных большой водой. Их легко узнать по стенам, отделанным желтым сайдингом.

Местные жители помнят тот день, когда случился потоп. Свои­ми воспоминаниями со мной поделилась кокпектинка Людмила Павловна (фамилию просила не публиковать). Я встретила ее на автобусной остановке.

– Не всех тогда предупредили, что будет потоп, – рассказывает сельчанка. – Я в то утро возвращалась с работы: иду и вижу, соседи гонят по улице скот. Не поняла, в чем дело: на дворе ранняя весна, снег еще не сошел, травы нет. Пришла домой, поела и легла спать. Меня разбудили дети: «Мама, вставай! Потоп!» Я подошла к окну, посмотрела во двор и говорю: «Да ничего там нет!» И опять уснула. Потом за мной дочь и зять приехали. Когда мы садились в машину, вода уже до середины колес доходила. Нас вывезли из поселка. Всю ночь мы простояли на обочине дороги, ждали, пока вода схлынет.

Кокпектинке повезло, большая вода дошла до ее веранды, но в дом не просочилась. А вот семье Руслана Карабаева пришлось туго. Их дом залило холодной водой по самые окна. Саманное строение не выдержало натиска стихии, его пришлось сносить и отстраивать заново.

– Нас тогда сильно затопило! – вспоминает кокпектинец Руслан Карабаев. – К счастью, никто не пострадал. Нас заранее предупредили, что идет вода. Мы уехали на сопку и оттуда видели все, что происходит в поселке. А когда вернулись домой, здесь такой был бардак! Всюду грязь, льдины, мусор... Страшно вспомнить.

Пока я беседовала с сельчанином, к нам подошла его соседка – Анастасия Маратова. Кокпектинка присоединилась к разговору и рассказала, что ее дом тоже попал в зону затопления, но устоял.

– У нас был крепкий фун­дамент. Внутри дома ничего не пострадало, поэтому мы доб­ровольно отказались от материальной помощи. Другим эти деньги были нужнее, – продолжает Анастасия. – Потом, правда, у нас возникли проблемы. В доме стояла сырость, полы стали гнить. Но уже было поздно менять свое решение.

Часть затопленных домов экс­перты признали аварийными. Их снесли и построили новые. Подрядчики уложились в короткий срок – около полугода. Поначалу новоселы радовались, глядя на свои домики – с фундаментом, черепичной крышей, пластиковыми окнами и отопительными котлами-«недельками». Но потом люди стали обнаруживать дефекты. Но большинство сельчан не жаловалось – спасибо, что на улице не оставили. Наш герой Руслан Карабаев тоже претензий не предъявлял. Доводил новое жилье до ума своими руками.

– Не сказал бы, что нам построили хороший дом, – подбирает слова кокпектинец. – В этом году я его почти полностью перестроил. Вам надо было летом к нам приехать, сами бы посмотрели, какое было качест­во. Я все переделал: и полы, и перегородки, и окна. Крыша тоже еле как держалась, боялся за нее во время каждого дождя.

Его соседка Анастасия добавляет:

– У людей, которым построили дома, до сих пор проблемы. Это жилье не в их собственности. Его нельзя продать. Разве что обратиться в суд и признавать за собой право собственности.

Без хозяина

Если жилье для пострадавших от наводнения сельчан построи­ли, то прорванную плотину Кокпектинского водохранилища до сих пор не восстановили. Дело в том, что сразу после наводнения возникли проблемы с поиском владельца гидротехнического сооружения. Сначала считалось, что оно принадлежит предпринимателю Ерлану ­Чкалову – это следовало из данных депар­тамента юстиции. Однако в суде бизнесмен доказал, что никогда плотину не покупал.

Потом всю ответственность возложили на арендатора Кокпектинского водохранилища Владимира Крючкова. Он разводил рыбу. Рассудили так: раз он извлекал выгоду из водоема, значит, должен был следить и за состоянием дамбы. Впоследствии суд признал его виновным в трагедии, произошедшей в селе.

После стихийного бедствия аварийную плотину передали акимату сельского округа. С тех пор кокпектинцы просят ее восстановить. Однако в скромном сельском бюджете нет денег ни на ремонт, ни на проектно-сметную документацию по реконструкции гидротехнического сооружения. В планах властей оформить на плотину документы и передать ее на содержание специализированной организации – «Қарағанды су қоймалары».

– Сейчас дамба не работает. Вода проходит через нее самотеком, – констатирует аким Кокпектинского сельского округа Айдын Досмаков. – Ежегодно мы своими силами ее подсыпаем. Перекрываем речку, из-за чего в водохранилище скапливается вода. Местные жители используют ее для полива, а карагандинцы приезжают, чтобы ловить рыбу. В осенний период мы спускаем воду, поэтому затопление Кокпекты не грозит.

Несмотря на былые трудности, местные жители с теплотой отзываются о своем селе. Говорят, что теперь больших проблем у них нет. Некоторые по старой привычке называют Кокпекты совхозом. Им он перестал быть не так уж давно. До 1993 года совхоз носил имя большевика Якова Сверд­лова. Ему в населенном пункте поставили два памятника. Их местные жители для краткос­ти называют «маленький Сверд­лов» и «большой Свердлов». Первый сильно обветшал, стал разрушаться, поэтому его снес­ли. А вот за «большим Свердловым» – он стоит в центральном парке Кокпекты – люди ухаживают. Время от времени его красят и заделывают цемент­ным раствором образовавшиеся трещины. Сносить памятник сельчане не требуют. Понимают: он – часть их истории.

Сейчас в Кокпекты живут около 3 000 человек. Уезжать отсюда люди не собираются. Наоборот, численность населения растет. Здесь выделяют земельные участки под ИЖС и строят дома для социально уязвимых семей. Новостройки компактно размещены на въезде в село. Их можно узнать по зеленым крышам и фасадам, отделанным светло-серым облицовочным кирпичом. Снаружи эти двухквартирные дома выглядят привлекательно, однако, по словам жильцов, строители не довели их до ума.

– Квартиру в новом доме нам с сыном выдали три года назад. Она оказалась холодной. Полов здесь не было. Над оконными рамами большие трещины. Даже не знаю, как их заделать, – жалуется инвалид Надежда Плохотнюк. – У меня ноги больные, я мерзну постоянно. Сын тоже инвалид. Уголь мы покупаем: в прошлом году 110 тысяч тенге потратили, в этом он подорожал – 120 тысяч отдали. Моей пенсии и зарплаты сына на жизнь еле хватает. Напишите про нас!

Чтобы было красиво

Пообщавшись с жителями, я прошла по селу и посмотрела, насколько оно удобно для жизни. До Кокпекты из Караганды и обратно ходит рейсовый автобус: по будням – раз в полчаса, по выходным – раз в час. Приятно удивило, что почти все дороги здесь заасфальтированы. Хотя я ожидала, что буду утопать в грязи, ведь за день до моей поездки в Кокпекты выпал снег и успел чуть-чуть подтаять.

Село оказалось достаточно компактным. В нем более 20 улиц с частными домами и многоквартирными двухэтажками. Есть несколько магазинов, АЗС, библиотека, больница, поч­та, школа и спортивный зал, где дети занимаются борьбой, карате и гимнастикой, а взрос­лые после работы сюда ходят на фитнес.

– У нас все хорошо! – отвечали мне сельчане, к которым я приставала с расспросами. – И дороги асфальтированы, и фонари есть, и детские площадки. И все потому, что аким у нас хороший. Он все делает для народа и сам живет в нашем селе.

Общительные кокпектинцы не только рассказали мне о достопримечательностях своего села, но даже показали дом акима. В гости к Айдыну Толеухановичу я зайти не решилась, пообщалась с ним в более формальной, рабочей обстановке. Главе сельского округа 48 лет. Он победил на выборах, которые прошли в 2022 году, набрав почти 70% голосов. Теперь Айдын Досмаков старается оправдать доверие сельчан. Он уделяет внимание благоустройству Кокпекты, ведь для этого у властей есть финансовые возможности. В сельском округе внедрен бюджет четвертого уровня. Это значит, что час­тью налоговых поступлений сельские власти могут распоряжаться самостоятельно. Им не нужно постоянно просить деньги из районной казны.

– Несколько лет назад мы обу­строили сквер, в котором установили бюст Абая, построили фонтан и посадили цветы, – рассказывает аким. – Теперь благоустраиваем центральную площадь. Она у нас небольшая – порядка 800 квадратов. Уже установили флагшток, сцену, ротонду, фонтан, скамейки и фонари. Хотим построить стелу – символ Независимости, но денег в бюджете пока не хватает.

Коммунальными благами жители Кокпекты обеспечены. Электроэнергию в дома подают стабильно. Вода в селе тоже есть, на ее нехватку люди не жалуются. Правда, летом, в разгар поливного сезона возникает дефицит. Проблема в том, что водонапорная башня в Кокпекты старая, ее нужно сносить и ставить новую.

– В водонапорной башне есть трещины, через которые вытекает вода и подтапливает близлежащие дома, – не скрывает Айдын Досмаков. – Мы готовимся к строительству нового резервуара. Проект уже готов, подрядчик имеется. Новая башня будет вмещать в 20 раз больше воды, чем старая. Ее объем – 1 000 кубометров.

Сейчас в Кокпекты достраивают клуб. Ожидается, что его сдадут в эксплуатацию к концу нынешнего года. Для жителей это долгожданное событие, ведь в селе нет ни дома культуры, ни приспособленного под него здания.

Свой досуг кокпектинцы проводят в центральном парке. Здесь есть аллея со скамейками, вымощенная брусчаткой, детская игровая и несколько спортивных площадок. Большое пространство занимают старые деревья и кустарники. Аким хочет облагородить зеленую территорию и посадить молодые сосны, березы, пирамидальные клены. Чиновник уверен: они приживутся. В парке есть скважина, откуда можно брать воду для полива.

– Планируем сделать в парке тропинки, посадить цветы, установить игровые площадки – все, как в городе, – делится своими планами Айдын Досмаков. – Хочется, чтобы все было красиво.