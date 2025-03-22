Кокшетау: шествие женщин в кимешеках вошло в Книгу рекордов Казахстана

Наурыз
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Среди участниц акции были многодетные матери, педагоги, врачи, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Акмолинской области

22 марта в Кокшетау состоялось шествие, которое вошло в Книгу рекордов Казахстана. В нем приняли участие 1600 женщин в национальном головном уборе, обновив республиканский рекорд.

«Это не просто мероприятие, а живое свидетельство того, как наши традиции передаются из поколения в поколение. Сегодняшний день стал яркой страницей в истории Кокшетау», — отметил аким Акмолинской области Марат Ахметжанов.

Возглавили шествие женщины региона, внесшие вклад в культуру и развитие общества: народная артистка Казахстана Жибек Багисова, заслуженная артистка Республики Казахстан Бисара Макенова, деятель культуры Орынтай Жусубалина, языковед Марал Жакупова, мастер национальной одежды Улжалгас Карымсакова, мастер прикладного искусства Гульнар Орынбаева, председатель Совета матерей Айнур Жахина и многодетная мать Анаргуль Мухамедрахимова.

Среди участниц шествия были многодетные матери, педагоги, врачи, артисты, а также представительницы других регионов, включая Астану и Северо-Казахстанскую область. Особую значимость мероприятию придало участие женщин разных национальностей, что подчеркнуло многообразие и единство казахстанской культуры.

Официальный представитель Книги рекордов Бакытжан Тастулеков торжественно вручил акиму области сертификат о внесении шествия в Книгу рекордов Казахстана. «Сегодня 1600 матерей в кимешеке подтвердили высокий статус этого мероприятия, установив новый рекорд страны», — подчеркнул он.

Шествие «Ақ кимешек» сопровождалось прямой трансляцией на LED-экране главной сцены на площади Абылай хана, что позволило жителям и гостям города в полной мере прочувствовать торжественность момента.

#Наурыз #рекорд #Кокшетау #кимешек

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