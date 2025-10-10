Инцидент произошел в городе Санта-Крус на востоке страны, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

Фото: Kazpravda.kz

В момент обрушения на аттракционе находились несколько человек.

Точных данных о количестве пострадавших в результате случившегося пока нет. Согласно поступающим данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили до 45 человек. Некоторые из них, по словам работника медицинской службы, упали с высоты более десяти метров.

Местные власти пообещали представить подробный отчет о случившемся в ближайшее время.