Количество автобусов увеличили на семи маршрутах в Астане

Транспорт
99
Буланова Наталия
выпускающий редактор

На линию выпустили 11 новых автобусов

Фото: Kazpravda.kz

Новые автобусы добавили на семи маршрутах в Астане, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат столицы.

"С 7 ноября в целях улучшения обслуживания населения общественным транспортом увеличено количество автобусов на 7 маршрутах. На линию выпустили 11 новых автобусов", - говорится в сообщении.

Они будут курсировать по маршрутам: № № 5, 5А, 60, 61 (по 1 единице), № 45 и № 54 (по 2 единицы), № 8 (3 единицы).

В расписание движения автобусов будут внесены небольшие изменения, что существенно снизит нагрузку на другие маршруты, добавили в пресс-службе.

 

#новый #автобус #запуск #маршрут

Популярное

Все
Войлок – дело тонкое
Они совсем молодые...Плакали... Но суд был непреклонным
В Казахстане дан старт акции «Ваш участковый»
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Казахстане
Кто станет второй ракеткой в Казахстане?
Посевы опийного мака в 2022 году в Афганистане увеличились на 32 процента
Что нужно знать о территориальной обороне
Новые возможности для отечественных экспортеров
Голос маралдинцев услышан
Нет языку вражды!
Кадровая IT-кузница республики
Запреты vs экономика
Нетаньяху допустил "небольшие паузы" в военных операциях в Газе
Тектоника геолога Оздоева: от грузчика до академика
Отырарский казан в гостях на иссыкских курганах
Сектор Газа – в фокусе внимания
Правительство утвердило нацпроект “Доступный Интернет”
ВИЧ и беременность
Шахтерское братство
Мать и пятеро детей сгорели заживо в ДТП в Турции
Алматы скоро сможет принять до миллиона иностранных туристов
Сколько этносов проживает в Казахстане
Подвиг снайпера Курбатовой
Свыше 170 несанкционированных свалок ликвидировали в Астане
TURAN: Международный Союз ветеранов тюркских государств создали в Алматы
Руслан Степанов завоевал бронзу на Всемирных боевых играх в Саудовской Аравии
Память о последнем хане
Битвы интеллектуалов
Загадка без готового ответа
Нуршат Аманкосов стал чемпионом мира по универсальному бою
Полсотни памятников средневековья обнаружили в Северо-Казахстанской области
Общайтесь и не стесняйтесь!
На перекрестке интересов
Казахстан предоставит палестинскому народу помощь в 1 млн долларов
Приоритеты председательства Казахстана в ОТГ обозначил Токаев
Крематорий: удобрение вместо яда
Сотни человек эвакуировали в испанской Валенсии
Оторвал пацанов от улицы
Контроль за соцсетями ужесточат в Южной Корее
Объявлен обладатель Золотого мяча - 2023
Мужчина заживо сгорел на столбе: в энергокомпании озвучили подробности происшествия
Алихан Байменов: Республика – это власть народа
23-летний казахстанец сенсационно победил лучшего шахматиста мира Магнуса Карлсена
Тайну торгайских геоглифов разгадали костанайские ученые
Те, кто стоял у истоков
Мохамед Салах установил рекорд в еврокубках
Детективы вне закона
Шымкентский «Ордабасы» впервые стал чемпионом Казахстана
Ерлан Карин встретился с Михаилом Швыдким
Сбылась вековая мечта
Ковры на гаражах и заборах. Креатив от Даны Бектаевой
Заказное убийство предотвратили в Астане (видео)
Талгат Ластаев назначен вице-министром транспорта РК
«Во всем мне хочется дойти до самой сути…»
Спорт споткнулся о тендер?
Когда смогут улететь казахстанцы из Израиля
Один день из жизни страны
В Казахстане посчитали население
Приказ выше кодекса?
«Плохиш» казахского кино

Читайте также

О приближении сроков по окончанию легализации иностранных а…
В Казахстане АЗС не доливали газ автовладельцам
Затор на госгранице объяснили в Погранслужбе
Пропускной режим дороги "Медеу - Шымбулак" установили в Алм…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]