Количество автобусов увеличили на семи маршрутах в Астане

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Новые автобусы добавили на семи маршрутах в Астане, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат столицы.

"С 7 ноября в целях улучшения обслуживания населения общественным транспортом увеличено количество автобусов на 7 маршрутах. На линию выпустили 11 новых автобусов", - говорится в сообщении.

Они будут курсировать по маршрутам: № № 5, 5А, 60, 61 (по 1 единице), № 45 и № 54 (по 2 единицы), № 8 (3 единицы).

В расписание движения автобусов будут внесены небольшие изменения, что существенно снизит нагрузку на другие маршруты, добавили в пресс-службе.