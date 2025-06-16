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В мае на учет поставлено 128,1 тыс. единиц автотранспортных средств, в том числе легковых автомобилей – 113 тыс. единиц, грузовых автомобилей – 8 тыс. единиц, автобусов – 1,4 тыс. единиц и мототранспорта – 5,7 тыс. единиц, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Бюро нацстатистики АСПиР РК

По состоянию на 1 июня количество зарегистрированных автотранспортных средств в Казахстане составило свыше 6,3 млн единиц, в том числе 86,5% – легковые автомобили, 9,7% – грузовые, 1,9% – автобусы и мототранспорт – 1,9%.

По виду используемого топлива 82% транспорта передвигаются на бензине, на смешанном – 7,1%, дизельном топливе – 7,1%, газобалонное – 0,3%, за счет электричества – 0,3% (или 17 164 единиц транспорта) от общего количества авто.

По сравнению с маем прошлого года количество автомобилей, передвигающихся на бензине, выросло на 15,3%, на дизельном топливе – на 13,9%, на газу – на 36,2%, на смешанном топливе – на 9,3%.

Количество электромобилей при этом выросло за год на 66,9%.