Количество электромобилей в РК увеличилось до 12 тысяч единиц

Количество легковых автомобилей увеличилось на 5,2%, грузовых – на 31%, а количество автобусов снизилось на 14,4%
В ноябре 2024 года на учет было поставлено 168,3 тыс. единиц автотранспортных средств, что на 7,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Бюро нацстатистики
Количество легковых автомобилей увеличилось на 5,2%, грузовых – на 31%, а количество автобусов снизилось на 14,4%.
По состоянию на 1 декабря 2024 года общее количество зарегистрированных авто в в Казахстане составило свыше 5,5 млн единиц. Из них 88% легковые автомобили, 9,9% – грузовые и 2,1% – автобусы.
Количество новых легковых автомобилей, зарегистрированных впервые, составило 31 149 единиц.
Наибольшее число новых легковых автомобилей было зарегистрировано в следующих городах и регионах: Алматы – 6 351 единица, Астана – 4 300 единиц, Шымкент – 3 416 единиц, Алматинская область – 2 869 единиц.
«Вместе с тем, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество легковых автомобилей, передвигающихся на электричестве, увеличилось в 1,6 раза - с 7 383 до 12 119 единиц.
Наибольшее количество электромобилей зарегистрировано в следующих регионах: в Алматы - 7 157 единиц, в Астане - 1 464 единицы, в Алматинской области - 621 единица», - говорится в сообщении Бюро нацстатистики.