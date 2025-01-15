Количество электромобилей в РК увеличилось до 12 тысяч единиц

Авто
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Дана Аменова
корреспондент

Количество легковых автомобилей увеличилось на 5,2%, грузовых – на 31%, а количество автобусов снизилось на 14,4%

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ноябре 2024 года на учет было поставлено 168,3 тыс. единиц автотранспортных средств, что на 7,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Бюро нацстатистики 

Количество легковых автомобилей увеличилось на 5,2%, грузовых – на 31%, а количество автобусов снизилось на 14,4%.

По состоянию на 1 декабря 2024 года общее количество зарегистрированных авто в в Казахстане составило свыше 5,5 млн единиц. Из них 88% легковые автомобили, 9,9% – грузовые и 2,1% – автобусы.

Количество новых легковых автомобилей, зарегистрированных впервые, составило 31 149 единиц.

Наибольшее число новых легковых автомобилей было зарегистрировано в следующих городах и регионах: Алматы – 6 351 единица, Астана – 4 300 единиц, Шымкент – 3 416 единиц, Алматинская область – 2 869 единиц.

«Вместе с тем, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество легковых автомобилей, передвигающихся на электричестве, увеличилось в 1,6 раза - с 7 383 до 12 119 единиц.

Наибольшее количество электромобилей зарегистрировано в следующих регионах: в Алматы - 7 157 единиц, в Астане - 1 464 единицы, в Алматинской области - 621 единица», - говорится в сообщении Бюро нацстатистики.

#авто #Бюро нацстатистики #учет #ноябрь

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