В Казахстане стали меньше красть

Культура и общество
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Искакова Айдана
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

В Казахстане по итогам 8 месяцев 2023 года наблюдается снижение количества краж на 28,2%  (30 713 дел против 42 752 дел прошлого года), передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу генеральной прокуратуры.

Фото: Kazpravda.kz

По данным комитета по правовой статистике и спецучетам Генпрокуратуры, в региональном разрезе больше всего краж совершаются в Алматы – 7 154, Астане – 3 541, Алматинской области – 2 197, Карагандинской – 2 114, Костанайской – 1 519, Актюбинской области – 1 413, Шымкенте – 1 447.  

Кражи сотовых телефонов снизились на 11,3%.

"Всего по стране зарегистрировано 7 967 (8 984) таких уголовных правонарушений. Основная масса приходится на Алматы – 2 287, Астану – 844, Алматинскую область – 576, Карагандинскую – 527, Актюбинскую – 424, область Абай – 431 и Шымкент – 467", – говорится в сообщении.

Снижение наблюдается и по кражам автотранспорта, всего зарегистрировано 197 уголовных правонарушений, что меньше на 14,3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. 

Динамика снижения зафиксирована также по квартирным кражам на 18% или с 3 303 до 2 707 преступлений.

По фактам скотокрадства зарегистрировано 960 уголовных правонарушений, снижение составляет 17,7%. Больше всего фактов скотокрадства зарегистрировано в Алматинской области – 172, Западно-Казахстанской – 124 Туркестанской – 124, Жетысу – 93, Жамбылской – 68 и области Абай – 66.   

#криминал #статистика #Генпрокуратура #кража #угон

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