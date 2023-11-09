Количество работающих казахстанцев выросло на 39%

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Бюро национальной статистики по итогам переписи населения 2021 года опубликовало очередной сборник по занятости населения (1-2 том), передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В сборнике можно посмотреть показатели по уровню занятости в разрезе отраслей, пола и возраста, а также динамические изменения в межпереписной период. Два тома сборника размещены в разделе «Национальные переписи» – «Перепись 2021» сайта stat.gov.kz.

Численность занятого населения Казахстана выросла на 39%

По итогам переписи 2021 года, численность занятого населения составила 9 188 тыс. человек, по сравнению с переписью 2009 года рост составил 39,2%.

Основная доля занятых приходится на городскую местность – 62,5% или свыше 5,7 млн. человек от занятого населения. В 2009 году доля занятого населения в городах составляла 55,3% или 3,6 млн. человек. По возрастной группе, самое большое число занятых в возрасте 30-34 лет – 1 450 тыс. человек.

В межпереписной период увеличилась доля занятых с ВУЗовским образованием с 27,1% до 30,8%.

«Доля женщин в занятости увеличилась с 45% в 2009 году до 48% в 2021 году или на 1,4 млн человек. В разрезе отраслей казахстанцы больше всего заняты в сельском хозяйстве – 1,41 млн человек или 15,3% (17,9% – 2009 год) занятого населения. Следом идет оптовая и розничная торговля – 1,35 млн человек или 14,7% (12,9% – 2009 году). Третье место по занятости занимает сфера промышленности – 1 млн человек или 11,1% (11,5% – 2009 год). Из всего занятого населения, наибольшая доля мужчин, или 17% занята в сельском хозяйстве, а женщины – 16%, в основном заняты в сфере торговли», - сообщили в БНС.

Отмечается, что следующий тематический сборник будет опубликован 13 ноября.

Справочно:

Отметим, что данные по Алматинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской областям представлены на момент переписи, то есть до их разделения. При этом численность населения во вновь созданных областях пересчитана с учетом данных переписи и отражена в показателях, размещенных на сайте stat.gov.kz.