Количество сел без алкоголя увеличилось в Кызылординской области

115
Дана Аменова
специальный корреспондент

В 35 поселках за последние три года не зарегистрировано ни одного преступления

В регионе реализуется проект «Қылмыссыз өңір - кемел келешек кепілі». Его цель - снизить преступность в населенных пунктах и создать условия для комфортной жизни жителей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру региона

В рамках акции 18 сел региона отказались от продажи алкоголя.

Более того, с 107 предпринимателями заключен меморандум (в ресторанах и магазинах ограничено время реализации алкоголя), в результате в 35 поселках за последние три года не зарегистрировано ни одного преступления.

В целях продвижения в обществе идеологии «Закона и Порядка», седьмого ноября прокурор области Ризабек Ожаров встретился с жителями села Озгент Жанакорганского района, которые добровольно отказались от алкоголя, и наградил акимов сёл и участковых инспекторов полиции.  

Он отметил огромный вклад жителей села, в том числе аксакалов в реализации инициативы.

В правоохранительных органах добавили, что укрепление принципов нулевой терпимости, а также соблюдения закона и порядка находится на особом контроле.

