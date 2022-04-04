Сборная Казахстана по гребле на байдарках и каноэ успешно стартовала в новом сезоне.

Первым соревнованием для наших гребцов стал чемпионат Азии в Таиланде, где казахстанцы смогли завоевать 10 золотых, 8 серебряных и 10 бронзовых медалей. Представитель нашей сборной Тимофей Емельянов в интервью Национальному олимпийскому комитету подвел итоги континентального первенства и рассказал о дальнейших планах команды.

– Впечатления от старта в новом сезоне, конечно же, хорошие. При том, что мы еще не вышли на пик формы, команда показала довольно хорошие результаты, – отметил он. – Конкуренция в Азии сейчас находится на очень высоком уровне, с каждым стартом улучшаются результаты. Гребле начали уделять внимание во многих странах континента, причем для этого стали привлекать специалистов из Европы.

С 26 января по 16 марта мы проводили учебно-тренировочный сбор в турецкой Антальи. При этом погода в этом сезоне была не очень хорошей: ветрено, много дождей, но подготовку тем не менее завершили и вот – удачно выступили на первенстве континента. Теперь продолжим подготовку к Азиатским играм, которые пройдут нынешней осенью. В мои планы входит завоевание «золота» на данном турнире вместе с младшим братом на каноэ-двойке. Почему? Потому, что со старшим братом у меня уже была победа на Азиатских играх в этой дисциплине, теперь хочу добавить медаль и с младшим.

Напомним, что «золото» на первенстве континента завоевали Татьяна Токарницкая, Ольга Шмелева (байдарка-двойка, 500 мет­ров); Виктор Степанов, Сергей Емельянов, Мерей Медетов, Тимофей Емельянов (каноэ-четверка, 500 мет­ров); Гульжайна Тыныбекова, Дарья Корыткина, Ульяна Кисилева, Ольга Сурмина (каноэ-четверка, 500 метров); Ольга Шмелева, Ирина Подойникова, Наталья Сергеева, Татьяна Токарницкая (байдарка-четверка, 500 метров); Татьяна Токарницкая, Ирина Подойникова, Наталья Сергеева, Анастасия Березовская (байдарка-четверка, 1 000 метров); Татьяна Токарницкая, Ольга Шмелева (байдарка-двойка, 1 000 метров); Ануар Альмаганбетов, Сергей Емельянов, Тимофей Емельянов, мерей Медетов (каноэ-четверка, 1 000 метров); Гульжайна Тыныбекова, Дарья Корыткина, Ульяна Киселева, Ольна Сурмина (каноэ-четверка, 1 000 метров); Александр Емельянов и Кирилл Тубаев (байдарка-двойка, 1 000 метров).

«Серебро» нам принесли Иван Лукьянов, Сергей Токарницкий (байдарка-двойка, 500 метров), Ольга Шмелева (байдарка-одиночка, 500 метров), Ольга Сурмина, Маргарита Торлопова (каноэ-двойка, 500 метров), Тимофей и Сергей Емельяновы (каноэ-двойка, 1 000 мет­ров).

«Бронза» у следующих казахстанеских спортсменов: Сергей Емельянов, Тимофей Емельянов (каноэ-двойка, 500 метров), Сергей Емельянов (каноэ-одиночка, 500 метров), Артем Терещенко, Александр Емельянов, Игорь Ряшенцев, Кирилл Тубаев (байдарка-четверка, 1 000 метров), Дарья Петрова (байдарка-одиночка, 1 000 метров), Виктория Романова (каноэ-одиночка, юниоры, 1 000 метров), Гульжайна Тыныбекова (каноэ-одиночка, 1 000 метров) и другие.