Колоссальные штрафы приводят к разорению малых предприятий – депутат партии "Respublica"

По мнению мажилисмена, вместо наказаний, государство может предоставить малым предприятиям срок для адаптации и перехода к новым налоговым обязательствам, предоставляя поддержку и консультации.

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Депутат фракции партии "Respublica" Руслан Берденов выступил с инициативой повысить порог для постановки на учет по НДС, а также отменить разорительные для малого бизнеса штрафы за превышение указанного порога. Соответствующий депутатский запрос он озвучил на пленарном заседании Мажилиса, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Я предлагаю рассмотреть возможность повышения порога по НДС для малых предприятий с целью уменьшения налоговой нагрузки и упрощения процедур. Повышение порога по НДС позволит предприятиям сфокусироваться на развитии и росте без необходимости мгновенно становиться плательщиком НДС при достижении текущего порога. Кроме того, я также предлагаю рассмотреть возможность отмены штрафов за превышение порога по НДС", - заявил Берденов.

Как подчеркнул депутат, вместо наказаний, государство может предоставить малым предприятиям срок для адаптации и перехода к новым налоговым обязательствам, предоставляя поддержку и консультации.

По словам мажилисмена, повышение порога по НДС и отмена штрафов помогут создать более благоприятные условия для развития малого предпринимательства в Казахстане. Это будет способствовать росту экономики, увеличению занятости и повышению благосостояния граждан.

Депутат озвучил статистику, согласно которой количество зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства составило 2 097 519 единиц, в том числе 1 904 656 действующих. На данных предприятиях работает более 4 млн человек. С 2015 по 2020 годы доля малых и средних предприятий в ВВП увеличилась с 24,9% до 32,8%. По итогам 2021 года, доля малых и средних предприятий в ВВП составила 33,5%. За 2022 год число хозяйствующих субъектов выросло на 20%, однако, уровень безработицы не снизился и остался в размере 4,9%.

"Это явно свидетельствует о том, что бизнес в Казахстане фактически не растёт", - убежден Руслан Берденов.

Аргументируя свою позицию, депутат напомнил, что в 2019 году президент Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству освободить малый бизнес от налога на прибыль на 3 года, начиная с 1 января 2020 года. Были внесены изменения в Налоговый кодекс, которые освободили микро и малый бизнес от уплаты налогов на прибыль. Эти годы выпали на пандемию коронавируса и связанные с этим колоссальные ограничения работы бизнеса.

После того, как коронавирус закончился и бизнес стал восстанавливаться, отмечает Берденов, очередным барьером для упрощенного ведения бизнеса стало введение с 2022 года поправок в Налоговый кодекс, согласно которым снижается оборот для обязательной постановки на учет по НДС с 30 000 МРП до 20 000 МРП (норма оборота до постановки на НДС, действовавшая с 2000 года и до 2022 года, составляла 30 000 МРП). Депутат обращает внимание на то, что снижение порога по НДС оказывает негативное влияние на рост инфляции в Казахстане, так как при переходе на НДС автоматически поднимаются цены на ставку НДС – 12%.

"Честные предприниматели, которые ведут бизнес открыто и прозрачно, показывают реальные обороты и выбивают фискальные чеки, незаметно для себя превысили порог по НДС. И теперь должны платить колоссальные штрафы, которые по сумме оказываются больше самого налога НДС, а именно, 15% от суммы оборота за период непостановки на учёт по НДС и ещё штраф 50 МРП (172 500 тенге). Это приводит к разорению бизнеса и снижению бизнес-инициативы у населения Казахстана", - сказал Руслан Берденов.

Он также привел в пример западные страны. Так, в США и Японии не применяют общую базовую ставку НДС. В США используется сниженный налог с продаж в размере от 1,5% до 5%. В Японии вместо НДС применяется налог с продаж в размере 10%. Этот же показатель составляет 8% – в Швейцарии, 7% – в Таиланде и Сингапуре, 5% – в Малайзии, ОАЭ, Канаде, а также 0% - в Гонконге и Катаре.

"Конечно, каждая страна имеет свои особенности. Но если сравнить налоговую систему Казахстана с базовой ставкой НДС в мире, то можно сделать вывод, что ставки у нас достаточно высокие", - заключил Берденов.