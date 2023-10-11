Команда Казахстана стала чемпионом мира по робототехнике

Сборная Казахстана еще раз подтвердила свой чемпионский титул, завоеванный в прошлом году в Женеве

Фото: пресс-служба Минпросвещения РК

Казахстанские школьники добились рекордных результатов на самом масштабном чемпионате по робототехнике FIRST Global Challenge, прошедшем в Сингапуре, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения РК.

В состав сборной Казахстана вошли ученики НИШ ФМН Алматы: Нұрислам Тұрғынбай, Нурсултан Джанзаков, Сергей Гапонов, Дамели Шаймерденова и Иманали Коксал. Тренеры – Бекзат Инкаров и Нурдаулет Досмагамбет.

«Мы привезли в Сингапур сильную команду, которую отобрали на национальном этапе из числа 200 школьников со всего Казахстана. Перед нашей сборной была ответственная задача – повторить исторический триумф в Женеве прошлого года, и они отлично справились со своей задачей, установив мировой рекорд по числу баллов. Более того, команда получила судейские награды за международную кооперацию, чем мы очень горды. Робототехника Казахстана с каждым годом превращается в международный бренд», – поделился руководитель общественного фонда USTEM Foundation Асылбек Мурзахметов.

FIRST Global Challenge – это всемирный чемпионат по робототехнике в олимпийском стиле, который ежегодно проводится в разных странах. В этом году в чемпионате участвовали более 190 стран со всего мира.

Национальная сборная была сформирована в рамках отборочных этапов олимпиады по робототехнике, прошедших при поддержке министерства просвещения РК.