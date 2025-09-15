Команда Team Falcons выиграла турнир по Dota 2

Турнир по Dota 2 The International проходил в немецком Гамбурге, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Коммерсантъ

Фото: championat.com

В гранд-финале Team Falcons обыграли китайскую команду Xtreme Gaming со счетом 3:2. За победившую команду выступали игроки из Словакии, России, Иордании, Дании и США.

Благодаря победе Team Falcons заработала более $1,1 млн.

The International - крупнейший киберспортивный турнир не только по Dota 2, но и во всей игровой индустрии. Призовой фонд юбилейного десятого чемпионата мира составлял более $ 40 млн.

Начиная с 2011 года, The International - наиболее престижный чемпионат в дисциплине Dota 2, как по размеру призовых, так и по составу участников. Победа на TI - высшее достижение профессиональных игроков Dota 2, так что самые яркие и эмоциональные матчи приходятся именно на это событие.

The International 2025 прошел с 4 по 14 сентября в Гамбурге, Германия. Призовой фонд чемпионата составил $2,682 млн. $1,6 млн из этой суммы выделила Valve, а остальное было собрано за счет продажи командных наборов и бандлов кастеров. 

 

#Германия #киберспорт #Dota

