Команды казахстанского спецназа успешно выступают на UAE SWAT Challenge

События
18
Дана Аменова
специальный корреспондент

Сразу 4 отечественные команды вошли в в топ-10 на престижном международном турнире в Дубае по итогам четырех соревновательных этапов, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Служба государственной охраны РК

На четвертом этапе престижного турнира под названием «Штурм башни» две команды поднялись на пьедестал: Kazakhstan B завоевала золото, а Kazakhstan C заняла третье место. Еще одна команда — Kazakhstan A — расположилась на пятой позиции среди 109 участников соревнований.

Женская команда Tomiris вновь продемонстрировала высокий уровень подготовки. Команда лидирует среди женских составов и заняла 18-е место в общем зачете, опередив десятки мужских команд.

По сумме четырех этапов сборная Kazakhstan C набрала наивысший балл и сохраняет шансы на итоговое золото турнира.

На втором месте в общем зачете идет Kazakhstan A. Команды Kazakhstan B и Tomiris занимают 12-ю и 13-ю строки турнирной таблицы соответственно.

#турнир #спецназ #ОАЭ #SWAT

