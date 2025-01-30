Коммунальщик из Талдыкоргана рассказал о рабочих буднях

Таза Казахстан
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Наталья Денисова
собственный корреспондент по области Жетiсу

Чистота вокруг – это осознание человеческого достоинства

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Не каждый, гуляя по чистой благоуст­роенной площади или аллее, осознает, что это заслуга людей, ежедневно многие часы проводящих за уборкой улиц. Таких, например, как бригадир коммунального учреждения «Талдықорған Көркейту» Канат Тельманов.

Когда смотришь, как ловко и просто, будто бы без особых усилий этот крепкий красивый парень убирает огромной лопатой снег с тротуара, невольно восхищаешься. Настоя­щий богатырь! И богатырь, как оказалось, с широкой степной душой.

– Я по зову сердца работаю в коммунальном хозяйстве, – рассказывает наш герой. – Наведение порядка в каждом отдельно взятом населенном пункте и по всей планете – это необычайно важное для человечества дело. Мы все ответственны за то, чтобы вокруг было чисто и безопасно жить.

Канат Тельманов родился в Талдыкоргане в 1996 году, окончил среднюю школу № 8, затем гуманитарно-технический колледж, получив профессию газоэлектросварщика. А после учебы устроился рабочим в учреж­дение «Талдықорған Көркейту», не став ждать, когда подвернется вакансия сварщика в какой-либо организации. С тех пор и трудится в коммунальном хозяйстве города, и за годы работы дорос до почетной позиции бригадира.

– Работу свою люблю, дорожу ею, стараюсь быть полезным обществу, – рассказывает Канат Тельманов. – Результаты труда меня радуют, а люди порой огорчают. Расстраиваюсь, когда вижу, как кто-нибудь из автомобилистов швыряет пустую бутылку или банку из-под напитка через окно машины в арык. Досадно, когда дети мусорят, ведь их надо приучать к чистоте еще на уровне детсада и школы. У меня самого три сыночка и дочка, и я к воспитанию своих детей отношусь строго.

Целыми днями Канат Тельманов и его товарищи трудятся на улицах города, а свободное время наш герой предпочитает проводить дома, с женой и детьми, больше общаться с ними. Вечерами обязательно изучает прогноз погоды на завтра.

– Это важная для нас, коммунальщиков, информация, – говорит он. – От того, какая будет погода, зависит, как нужно одеться на работу, какие инструменты взять с собой, что вообще придется делать – снег, например, убирать или с лужами бороться.

Канат Тельманов считает, что работа его нетрудная, хотя и требует немало физических ресурсов.

– Я уже привык много двигаться каждый день. К тому же уборка территорий и благоустройство города – это труд, результаты которого ты видишь, и это доставляет радость, – признается Канат. – Единственное, всегда прошу людей быть аккуратнее. Кто-то из великих сказал, что чистота вокруг – это осознание человеческого достоинства. Об этом и нужно помнить каждому.

#Талдыкорган #работа #будни #Таза Казакстан #коммунальщик

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