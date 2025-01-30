Коммунальщик из Талдыкоргана рассказал о рабочих буднях

Чистота вокруг – это осознание человеческого достоинства
Не каждый, гуляя по чистой благоустроенной площади или аллее, осознает, что это заслуга людей, ежедневно многие часы проводящих за уборкой улиц. Таких, например, как бригадир коммунального учреждения «Талдықорған Көркейту» Канат Тельманов.
Когда смотришь, как ловко и просто, будто бы без особых усилий этот крепкий красивый парень убирает огромной лопатой снег с тротуара, невольно восхищаешься. Настоящий богатырь! И богатырь, как оказалось, с широкой степной душой.
– Я по зову сердца работаю в коммунальном хозяйстве, – рассказывает наш герой. – Наведение порядка в каждом отдельно взятом населенном пункте и по всей планете – это необычайно важное для человечества дело. Мы все ответственны за то, чтобы вокруг было чисто и безопасно жить.
Канат Тельманов родился в Талдыкоргане в 1996 году, окончил среднюю школу № 8, затем гуманитарно-технический колледж, получив профессию газоэлектросварщика. А после учебы устроился рабочим в учреждение «Талдықорған Көркейту», не став ждать, когда подвернется вакансия сварщика в какой-либо организации. С тех пор и трудится в коммунальном хозяйстве города, и за годы работы дорос до почетной позиции бригадира.
– Работу свою люблю, дорожу ею, стараюсь быть полезным обществу, – рассказывает Канат Тельманов. – Результаты труда меня радуют, а люди порой огорчают. Расстраиваюсь, когда вижу, как кто-нибудь из автомобилистов швыряет пустую бутылку или банку из-под напитка через окно машины в арык. Досадно, когда дети мусорят, ведь их надо приучать к чистоте еще на уровне детсада и школы. У меня самого три сыночка и дочка, и я к воспитанию своих детей отношусь строго.
Целыми днями Канат Тельманов и его товарищи трудятся на улицах города, а свободное время наш герой предпочитает проводить дома, с женой и детьми, больше общаться с ними. Вечерами обязательно изучает прогноз погоды на завтра.
– Это важная для нас, коммунальщиков, информация, – говорит он. – От того, какая будет погода, зависит, как нужно одеться на работу, какие инструменты взять с собой, что вообще придется делать – снег, например, убирать или с лужами бороться.
Канат Тельманов считает, что работа его нетрудная, хотя и требует немало физических ресурсов.
– Я уже привык много двигаться каждый день. К тому же уборка территорий и благоустройство города – это труд, результаты которого ты видишь, и это доставляет радость, – признается Канат. – Единственное, всегда прошу людей быть аккуратнее. Кто-то из великих сказал, что чистота вокруг – это осознание человеческого достоинства. Об этом и нужно помнить каждому.