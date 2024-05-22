Необоснованные счета на комуслуги выставили жителям Актау

Местным жителям пришли счета на общую сумму 34 млн тенге за теплоснабжение, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

В ходе проверки сотрудники областной прокуратуры выявили необоснованное начисление жителям города со стороны КГП «Каспий жылу, су арнасы» коммунальных платежей за услуги тепловодоснабжения. Поставщиком услуг начислены коммунальные платежи за те дни, когда услуги фактически не оказывались.

«В целях устранения выявленных нарушений внесен акт прокурорского надзора. По результатам его рассмотрения произведен перерасчет по более 11 тыс лицевым счетам на сумму свыше 34 млн тенге», – пояснили в надзорном органе.

В прокуратуре добавили, что работа в данном направлении продолжается.