Комплексный подход Статьи,Аналитика 28 января 2026 г. 6:00 33 Лилия Сыздыкова Инициативы V заседания Нацкурултая подтвердили последовательность курса Президента на всестороннюю модернизацию Фото: Акорда Национальный курултай в течение четырех с лишним лет существования эффективно функционировал в качестве площадки для обсуждения вопросов, затрагивающих все сферы жизни государства и общества. Президент Касым-Жомарт Токаев традиционно использовал ежегодные заседания для выдвижения инициатив, имеющих особое значение для будущего Казахстана. И такой подход способствовал не только реальному воплощению в жизнь принципа «слышащее государство», но и формированию новой политической культуры, повышению гражданской ответственности. Несмотря на то, что последнее заседание Национального курултая запомнилось тем, что на нем впервые были озвучены контуры Парламентской реформы, эта тема стала далеко не единственной в повестке. Эксперты Казахстанского института общественного развития (КИОР) провели семантический анализ выступления Главы государства и выделили в нем восемь ключевых, так сказать, макротем. Это политическая модернизация, экономическое развитие, энергетическая безопасность, транспортно-логистический комплекс, цифровизация и ИИ, социальная сфера, культурно-историческое наследие, внешняя политика. Структура выступления не только наглядно демонстрирует расстановку приоритетов государственной повестки. Это также подтверждение генерального подхода Главы государства к модернизационной повестке: качественное обновление и конструктивные реформы в разных сферах должны идти в комплексе – только так можно обеспечить действительно эффективное и устойчивое развитие государства. Эксперты КИОР обращают внимание на тесную взаимосвязь всех блоков выступления Президента. Так, политическая модернизация подразумевает обновление институтов, повышение эффективности госуправления и переход от декларативных форм к работающим механизмам принятия решений. Экономика рассматривается в связке с инфраструктурой, логистикой и цифровыми технологиями. Цифровизация интегрирована в госуправление и экономику. Энергетика обеспечивает AI-трансформацию. Инфраструктурные проекты укрепляют транспортно-логистический и транзитный потенциал страны. Социальная стабильность и качество жизни граждан формируют внутренний фундамент государства. Культурно-историческое наследие обеспечивает преемственность и идентичность. А внешняя политика выступает каналом проекции этих смыслов и ценностей на международном уровне. Как отмечает политолог, один из основателей аналитической платформы Astana Open Dialogue Александр Данилов, речь Президента на V заседании Нацкурултая получилась действительно масштабной и всеобъемлющей. «По сути это выступление, которое задает видение целого этапа развития страны. В таких случаях обычно говорят «историческое», и здесь данное слово вполне уместно, потому что Президент одновременно охватил предстоящую конституционную реформу, гуманитарные основы нашей государственности, а также те операционные вопросы, которые ежедневно влияют на жизнь миллионов людей, – прокомментировал эксперт в своем Telegram-канале. – Отдельно стоит отметить, что в выступлении был очень сильный гуманитарный блок. Президент говорил о нашей истории, о культурной памяти и о том, почему мы не имеем права превращать национальную идентичность в формальность или набор юбилеев. Это важный акцент, ведь в эпоху, когда информационная среда ускоряет жизнь, соустойчивость общества строится не только на быстром контенте, но и на глубоких смыслах, ценностях, которые впитываются подкоркой». Но ключевой месседж, как отмечает Александр Данилов, все-таки был институциональный: Президент обозначил конституционную модернизацию как основу будущих изменений. «Впереди серьезные преобразования, в том числе изменение системы сдержек и противовесов. И это именно тот запрос, который чувствуется в обществе, потому что все хотят одного: устойчивых институтов и более справедливой модели ответственности», – подчеркивает эксперт. «Заявленный Президентом Касым-Жомартом Токаевым переход Казахстана к однопалатному парламенту задает совсем иной вектор, чем обычная конституционная правка. Это момент, когда страна по-настоящему пересматривает то, как устроена ее политическая архитектура. И делает это на фоне цифровизации, серьезных экономических преобразований и появления новых технологий, которые меняют саму логику управления государством», – отмечает главный научный сотрудник Казахстанского института стратегических исследований, профессор, доктор социологических наук Айгуль Забирова. Эксперт КИСИ подчеркивает: новая реформа – естественное продолжение того, что Казахстан делает последние несколько лет. Четыре пакета политических преобразований, осуществленные с 2019-го по 2021 год, и Конституционная реформа 2022-го задали курс на обновление, на большую открытость и рациональность. И то, что идея сделать Парламент однопалатным вышла на уровень практической реализации именно сейчас – это также показатель того, что и система, и общество «дозрели» до такого шага. Именно так, отмечает она, и работает принцип «слышащее государство»: решение принимается тогда, когда к нему готовы все стороны. Айгуль Забирова обращает внимание на ряд важных мотивов и логику реформы Парламента. В первую очередь – мир вокруг меняется слишком быстро и для того, чтобы поспевать за этими изменениями, государству нужно быстрее принимать решения, в том числе в области законодательства. Однопалатная модель позволит процедурам стать короче и прямее – это важно для цифровой повестки, вопросов ИИ, реформ управления, региональной политики. Другой мотив реформы – сделать управление понятнее и эффективнее, убрать лишние уровни и упростить взаимодействие институтов. Как отмечает эксперт, когда есть один центр законодательной ответственности, прозрачность повышается автоматически. Третий аспект касается партийной системы: однопалатная модель будет способствовать развитию межпартийной и внутрипартийной конкуренции, что приведет к качественному росту и развитию партийного поля. «И здесь есть еще один момент, про который часто забывают. Однопалатная модель всегда экономичнее. Она устраняет дублирующие структуры и позволяет сократить государственные расходы. Это не главная причина реформы, но это важная рациональная деталь, которую нельзя недооценивать», – также отмечает эксперт КИСИ. В целом, по мнению Айгуль Забировой, переход к однопалатному парламенту становится шагом к более компактной, быстрой и технологичной модели парламентаризма. Аналитик Центра изучения общественных процессов КИОР Андрей Мартынюк отмечает, что существенной особенностью выступления Президента на январском курултае стало вынесение на публичное обсуждение институциональных инициатив, напрямую затрагивающих архитектуру политической системы, параметры функционирования ключевых институтов власти. Это, по мнению эксперта, свидетельствует о переходе дискуссии на более высокий уровень обобщения и ответственности. «В этом контексте предложение о создании Халық кеңесі выглядит как следующий этап развития общественного диалога. Новая модель предполагает равное представительство этнокультурных объединений, маслихатов и общественных организаций и отражает уход от узкого этнического фокуса к более широкому учету региональных, социальных и гражданских интересов. Принципиально важно, что Совет предлагается наделить не только представительскими, но и реальными полномочиями, включая право законодательной инициативы. Это существенно повышает его статус и выводит за рамки чисто консультативного органа, одновременно передавая ему функции Ассамблеи народа Казахстана по вопросам межэтнического и межконфессионального согласия и расширяя повестку за счет внутренней политики, государственной идеологии и разъяснения ключевых положений Конституции», – считает Андрей Мартынюк. Аналитик КИОР также отмечает: озвученные Президентом предложения складываются в единый пакет институциональных преобразований. Их объединяет стремление повысить управляемость системы, усилить легитимность власти и упростить конфигурацию представительных и консультативных институтов. При этом, по его словам, речь идет не о готовых решениях, а о концептуальных ориентирах, реализация которых возможна исключительно через конституционные процедуры и широкое общественное обсуждение. #Кызылорда #Национальный курултай