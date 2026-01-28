Структура выступления не только наглядно демонстрирует расстановку приоритетов государственной повестки. Это также подтверждение генерального подхода Главы государства к модернизационной повестке: качественное обновление и конструктивные реформы в разных сферах должны идти в комплексе – только так можно обеспечить действительно эффективное и устойчивое развитие государства.

Несмотря на то, что последнее заседание Национального курултая запомнилось тем, что на нем впервые были ­озвучены контуры Парламентской реформы, эта тема стала далеко не единственной в повестке. Эксперты Казахстанского института общественного развития (КИОР) провели семантический анализ выступления Главы государства и выделили в нем восемь ключевых, так сказать, макротем. Это политическая модернизация, экономическое развитие, энергетическая безопасность, транспортно-логистический комплекс, цифровизация и ИИ, социальная сфера, культурно-историческое наследие, внешняя политика.

Национальный курултай в течение четырех с лишним лет существования эффективно функционировал в качестве площадки для обсуждения вопросов, затрагивающих все сферы жизни государства и общества. Президент Касым-Жомарт Токаев традиционно использовал ежегодные заседания для выдвижения инициатив, имеющих особое значение для будущего Казахстана. И такой подход способствовал не только реальному воплощению в жизнь принципа «слышащее государство», но и формированию новой политической культуры, повышению гражданской ответственности.

Эксперты КИОР обращают внимание на тесную взаимо­связь всех блоков выступления Президента.

Так, политическая модернизация подразумевает обновление институтов, повышение эффективности госуправления и переход от декларативных форм к работаю­щим механизмам принятия решений. Экономика рассматривается в связке с инфраструктурой, логистикой и цифровыми технологиями. Цифровизация интегри­рована в госуправление и экономику. Энергетика обеспечивает ­AI-трансформацию.

Инфраструктурные проекты укрепляют транспортно-логистический и транзитный потенциал страны. Социальная стабильность и качество жизни граждан формируют внутренний фундамент государства. Культурно-историческое наследие обеспечивает преемственность и идентичность. А внешняя политика выступает каналом проекции этих смыслов и ценностей на международном уровне.

Как отмечает политолог, один из основателей аналитической платформы Astana Open Dialogue Александр Данилов, речь Президента на V заседании Нацкурултая получилась действительно масштабной и всеобъемлющей.

«По сути это выступление, которое задает видение целого этапа развития страны. В таких случаях обычно говорят «историческое», и здесь данное слово вполне уместно, потому что Президент одновременно охватил предстоящую конституционную реформу, гуманитарные основы нашей государственности, а также те операционные вопросы, которые ежедневно влияют на жизнь миллионов людей, – прокомментировал экс­перт в своем Telegram-канале. – Отдельно стоит отметить, что в выступлении был очень сильный гуманитарный блок. Президент говорил о нашей истории, о культурной памяти и о том, почему мы не имеем права превращать нацио­нальную идентичность в формальность или набор юбилеев. Это важный акцент, ведь в эпоху, когда информационная среда ускоряет жизнь, соустойчивость общества строится не только на быстром контенте, но и на глубоких смыслах, ценностях, которые впитываются подкоркой».

Но ключевой месседж, как отмечает Александр Данилов, все-таки был институциональный: Президент обозначил конституционную модернизацию как основу будущих изменений.

«Впереди серьезные преобразования, в том числе изменение системы сдержек и противовесов. И это именно тот запрос, который чувствуется в обществе, потому что все хотят одного: устойчивых институтов и более справедливой модели ответственности», – подчеркивает эксперт.

«Заявленный Президентом Касым-Жомартом Токаевым переход Казахстана к однопалатному парламенту задает совсем иной вектор, чем обычная конституционная правка. Это момент, когда страна по-настоя­щему пересматривает то, как устроена ее политическая архитектура. И делает это на фоне цифровизации, серьезных экономических преобразований и появления новых технологий, которые меняют саму логику управления государством», – отмечает главный научный сотрудник Казахстанского института стратегических исследований, профессор, доктор социологических наук Айгуль Забирова.

Эксперт КИСИ подчеркивает: новая реформа – естественное продолжение того, что Казахстан­ делает последние несколько лет. Четыре пакета политических преобразований, осуществленные с 2019-го по 2021 год, и Конституционная реформа 2022-го задали курс на обновление, на большую открытость и рациональность. И то, что идея сделать Парламент однопалатным вышла на уровень практической реализации именно сейчас – это также показатель того, что и система, и общество «дозрели» до такого шага. Именно так, отмечает она, и работает принцип «слышащее государство»: решение принимается тогда, когда к нему готовы все стороны.

Айгуль Забирова обращает внимание на ряд важных мотивов и логику реформы Парламента. В первую очередь – мир вокруг меняется слишком быстро и для того, чтобы поспевать за этими изменениями, государству нужно быстрее принимать решения, в том числе в области законодательства. Однопалатная модель позволит процедурам стать короче и прямее – это важно для цифровой повестки, вопросов ИИ, реформ управления, регио­нальной политики.

Другой мотив реформы – сделать управление понятнее и эффективнее, убрать лишние уровни и упростить взаимодействие институтов. Как отмечает эксперт, когда есть один центр законодательной ответственности, прозрачность повышается автоматически. Третий аспект касается партийной системы: однопалатная модель будет способствовать развитию межпартийной и внут­рипартийной конкуренции, что приведет к качественному росту и развитию партийного поля.

«И здесь есть еще один момент, про который часто забывают. Однопалатная модель всегда экономичнее. Она устраняет дублирующие структуры и позволяет сократить государственные расходы. Это не главная причина реформы, но это важная рациональная деталь, которую нельзя недооценивать», – также отмечает эксперт КИСИ.

В целом, по мнению Айгуль Забировой, переход к однопалатному парламенту становится шагом к более компактной, быстрой­ и технологичной модели парламентаризма.

Аналитик Центра изучения общественных процессов КИОР Андрей Мартынюк отмечает, что существенной особенностью выступления Президента на январском курултае стало вынесение на публичное обсуж­дение институциональных инициатив, напрямую затрагивающих архитектуру политической системы, параметры функционирования ключевых институтов власти. Это, по мнению эксперта, свидетельствует о переходе дискуссии на более высокий уровень обобщения и ответственности.

«В этом контексте предложение о создании Халық кеңесі выглядит как следующий этап развития общественного диалога. Новая модель предполагает равное представительство этнокультурных объединений, маслихатов и общественных организаций и отражает уход от узкого этни­ческого фокуса к более широкому учету региональных, социальных и гражданских интересов. Принципиально важно, что Совет предлагается наделить не только представительскими, но и реальными полномочиями, включая право законодательной инициативы. Это существенно повышает его статус и выводит за рамки чисто­ консультативного органа, одно­временно передавая ему функции Ассамблеи народа Казах­стана по вопросам меж­этнического и межконфессионального согласия и расширяя повестку за счет внутренней политики, государственной идео­логии и разъяснения ключевых положений Конституции», – считает Андрей Мартынюк.

Аналитик КИОР также отмечает: озвученные Президентом предложения складываются в единый пакет институциональных преобразований. Их объе­диняет стремление повысить управляе­мость системы, усилить легитимность власти и упростить конфигурацию представительных и консультативных институтов. При этом, по его словам, речь идет не о готовых решениях, а о концептуальных ориентирах, реализация которых возможна исключительно через конституционные процеду­ры и широкое общественное обсуждение.