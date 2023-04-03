Кому из казахстанцев оформление паспорта обойдется вдвое дешевле

Казахстанцы смогут оформлять паспорта с 48 страницами. Сейчас этот документ гражданина РК состоит только из 36 страниц, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.

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Изменения в ставках государственной пошлины предусматриваются поправками в Налоговый кодекс от 20 марта 2023 года.

1. Установлен верхний предел суммы государственной пошлины в судах с исков имущественного характера:

- для физических лиц – 1% от суммы иска, но не более 10 тысяч МРП;

- для юридических лиц – 3% от суммы иска, но не более 20 тысяч МРП.

Норма вводится в действие c 21 мая 2023 года.

2. Изменен порядок применения ставки по ходатайствам о пересмотре судебных актов в кассационном порядке.

Так, ставка государственной пошлины применяется в зависимости от субъекта, подавшего обращения.

Вводится в действие c 21 мая 2023 года.

3. Снижены ставки за выдачу паспорта гражданина Казахстана (для детей до 16 лет) с 8 до 4 МРП.

4. Установлены ставки за выдачу паспорта гражданина Казахстана (за исключением детей до 16 лет) объемом:

- 36 страниц – 8 МРП;

- 48 страниц – 12 МРП;

5. Устанавливается ставка 1 МРП за выдачу удостоверения личности гражданина Казахстана в связи с утратой его в течение года более двух раз.

Новые ставки на документы заработают с 1 января 2024 года.