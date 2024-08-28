Кому нужна реформа судебной системы? – мнение юриста

Суд
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Бекет Тургараев, заслуженный юрист РК доктор юридических наук

После проведения в 2020 году VIII Съезда судей Республики Казахстан были проанализированы недостатки осуществленной судебной реформы. Глава государства дал ряд поручений тогдашнему председателю Верховного суда Жакипу Асанову и предложил внести изменения и дополнения в Конституционный закон «О судебной системе и статусе судей РК», обеспечивающие независимость судебной власти.

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Предложения по структуре судебной системы недавно были одобрены на совместном заседании палат Парламента. Констатируется, что проект закона разработан депутатами в целях улучшения качества отправления правосудия и повышения профессионального уровня судей.

В 2016 году в законах, пред­усматривающих­ реформы в судебной системе, были допущены ошибки, связанные с заменой стадий судебного разбирательства: надзорные функции из областного суда были переданы на рассмотрение в Верховный суд, ввиду чего объем обращений с жалобами по делам, рассматриваемым в кассационной инстанции, снизился, зато увеличились жалобы населения в адрес Президента и Парламента.

Учитывая эти обстоятельства, признано необходимым изменить в новом законопроекте данный порядок.

Рассмотрение гражданских, уголовных и административных дел предложено передать из Верховного суда в создаваемую в Астане новую судебную структуру.

Отмечалось, что необходимо реорганизовать Верховный суд, освободив его от рассмотрения кассационных дел, возложив функции контроля за ведением судебной практики.

По мнению авторов, это изменение позволит сократить число судей Верховного суда, переведя их во вновь созда­ваемые судебные инстанции, что воспринимается как шаг к укреп­лению независимости судебной власти.

На недавнем пленарном заседании палат Парламента была затронута тема последствий, вызванных ошибками, допущенными в 2016 году, когда в свете реформ кассационная инстанция была передана в Верховный суд. Но при этом целесообразно отметить, что для населения будет полезней передача надзорных функций для решения споров в кассационной инстанции на уровень областных судов, без создания в Астане новой модели кассационной инстанции по уголовным, гражданским, административным делам, наподобие Верховного суда.

Передача надзорных функ­ций кассационной инстанции на областной уровень будет более эффективной.

Это позволит завершить рассмотрение дел местным областным судом, что для местного населения во многом более приемлемо и целесообразно.

Рассмотрение дел в кассационной инстанции на уровне Верховного суда дважды предусматривалось законами, но ввиду неблаговидных случаев, связанных с коррупционными фактами (взяточничество), вновь направлялось на рассмотрение в областные суды.

Поэтому считаю разумным, чтобы это предложение альтернативно было обсуждено Парламентом во втором чтении поправок и дополнений к данному законопроекту. В компетенции Верховного суда целесообразно оставить рассмотрение уголовных и гражданских дел особого содержания, наносящих ущерб безопасности, экономике государства. Такая тенденция наблюдается в практике многих стран мира.

Учитывая, что в течение последних лет в стране взят курс на последовательную децентрализацию системы власти взамен ее чрезмерной централизации, необходимо учесть эти тенденции и в рамках судебной системы, что отвечало бы интересам людей, живущих в регионах.

Глава государства подчеркивает необходимость реорганизации государственного управления, децентрализации власти, повышения личной ответственности политических чиновников, передачи управления местным органам.

Парламент должен внести необходимые изменения в закон, чтобы полностью решить задачи, поставленные Президентом.

#суд #система #реформа

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