Конкретные люди убедились, что государство серьезно взялось за восстановление справедливости – мажилисмен

– В настоящее время проводится большая и сложная работа по возврату в государственную собственность неиспользуемых и незаконно переданных в частные руки сельхозземель. Уже возвращено 12,1 млн гектаров, из них 4,9 млн гектара распределены среди населения. И это не просто сухие цифры. За каждым судебным решением стоят конкретные люди, которые на своем примере убедились, что справедливость есть и государство серьезно взялось за ее восстановление. В общественном сознании и политической практике закрепляется то, что земля не продается, - заявил мажилисмен.