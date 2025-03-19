Конкретные люди убедились, что государство серьезно взялось за восстановление справедливости – мажилисмен

Мажилис
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На пленарном заседании Мажилиса, посвященном реализации реформ президента, депутат Бакытжан Базарбек отметил, что земля возвращается в государственную собственность законным порядком, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

– В настоящее время проводится большая и сложная работа по возврату в государственную собственность неиспользуемых и незаконно переданных в частные руки сельхозземель. Уже возвращено 12,1 млн гектаров, из них 4,9 млн гектара распределены среди населения. И это не просто сухие цифры. За каждым судебным решением стоят конкретные люди, которые на своем примере убедились, что справедливость есть и государство серьезно взялось за ее восстановление. В общественном сознании и политической практике закрепляется то, что земля не продается, - заявил мажилисмен.

Отметим, ключевым критерием для изъятия земли является ее нецелевое использование, а также незаконное присвоение.

 

#мажилис #земля #справедливость #Бакытжан Базарбек

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