Конкурс среди молодых поэтов и писателей объявили в Астане

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Конкурс, целью которого является поддержка молодых талантов, пропаганда творчества в регионах, проводится по трем основным номинациям – «Поэзия», «Проза» и «Произведение для детей», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу столичного акимата

Работы принимаются до 18:00 часов 20 октября. Материалы, поступившие на конкурс, будут рассмотрены комиссией с 21 по 27 октября, и до 31 октября пройдет церемония награждения победителей.

В конкурсе имеют право участвовать авторы в возрасте от 18 до 45 лет. Один автор может участвовать только в одной номинации.

На конкурс принимаются произведения, посвященные 100-летнему юбилею Бердибека Сокпакбаева, «человеку труда», свободной тематике на казахском языке.

Более подробную информацию по конкурсу можно узнать по загруженным Правилам.