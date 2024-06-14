Конкурсы «Алтын сапа» и «Лучший товар Казахстана» отменили в этом году

Экономика, Культура и общество
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Мероприятия перенесли на следующий год

Фото: altynsapa.kz

Национальная палата предпринимателей «Атамекен» сообщила о переносе ежегодных конкурсов «Алтын сапа» и «Лучший товар Казахстана» на следующий год, передает Kazpravda.kz

«Во исполнение поручения главы государства об отмене имиджевых и других крупных мероприятий из-за сложной ситуации с паводками и в целях экономии бюджетных средств, сообщаем, что конкурс на соискание премии президента Казахстана «Алтын сапа» и республиканский конкурс-выставка «Лучший товар Казахстана» переносятся на следующий год», - говорится в информации НПП.

В нацпалате напомнили, что премия была учреждена указом главы государства от 9 октября 2006 года №194 «О конкурсе на соискание премии президента Республики Казахстан «Алтын Сапа» в целях построения новой экономики Казахстана, развития собственного производства и непрерывного повышения качества товаров и услуг.

Конкурс на соискание Премии президента РК «Алтын сапа» проводится по модели, которая учитывает тенденции развития современного менеджмента и гармонизирована с моделью Европейской премии по качеству. Кроме того, критерии соответствуют Премии СНГ за достижения в области качества продукции и услуг. В ней усилена значимость показателей, характеризующих лидирующую роль руководства, политику и стратегию организации в области качества, удовлетворенность потребителей качеством продукции и услуг. Применение модели позволяет более детально оценить уровень работы по качеству в организациях, рассказали в НПП.

Как отмечается, ежегодно принимают участие в конкурсе «Алтын Сапа» около 200 предприятий страны.

Подробную информацию о премии «Алтын сапа» можно найти на официальном сайте altynsapa.kz, либо позвонить в
Единый call-центр НПП «Атамекен» по бесплатному номеру 1432, добавили в нацпалате.

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