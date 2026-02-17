Фото: t.me/Janakonstituciya

- Индира Ураловна, как член Комиссии по конституционной реформе и руководитель Института законодательства, вы непосредственно участвовали в подготовке проекта. Какую роль в этом процессе сыграл анализ международного опыта и как удалось адаптировать лучшие мировые практики под наши национальные особенности, чтобы проект был максимально жизнеспособным?

- Касаясь международного опыта, важно сразу развеять заблуждение о том, что можно Конституцию списать с чужих образцов. Конституция – это всегда отражение исторических ценностей и представлений конкретного народа о справедливом будущем. Нет некоего шаблона Основного закона, который бы подходил всем народам и на все времена. Мы рассматривали зарубежные конституции как ресурс для обсуждения, изучали их сильные стороны, вопросы защиты прав человека, подходы к новым вызовам – цифровизации, персональным данным, обеспечению баланса между свободой и безопасностью. И при этом важно было определить, какие из нововведений органичны именно для Казахстана. Нами были проанализированы рекомендации различных международных организаций, в том числе Венецианской комиссии, опыт множества стран Европы, Азии, постсоветского пространства. Полагаю, что особенно важным было определить, какие реформы усиливали конкурентоспособность того или иного государства, а какие, напротив, приводили к институциональным проблемам. Сравнительный анализ позволил сделать проект Конституции максимально отражающим казахстанскую идентичность и ориентирующим на ценности, доминирующие в нашем народе. Ведь эффективность конституционной реформы заключается не в механическом заимствовании, а в умении провести лучшие зарубежные практики через фильтр национальной адаптации и обеспечить, в конечном счете, социальную справедливость и устойчивое развитие.

- Мы знаем, что работа над проектом была беспрецедентно открытой, то есть поступило около 10 тысяч предложений от граждан и организаций. Каким образом систематизировался этот массив данных и насколько сильно народные инициативы изменили первоначальные юридические формулировки проекта?

- Действительно, процесс поступления предложений носил массовый характер. При этом предложения поступали не только на e-gov и e-otinish, но и поступали в частном порядке через личные контакты членов Конституционной комиссии, на почту Конституционного суда, другие государственные органы – от коллег-ученых, коллективов институтов, общественных организаций. Учитывая, что еще и заседания комиссии проводилась в режиме онлайн, можно констатировать, что открытость процесса стала не просто принципом, а существом работы над проведением конституционной реформы. Подобный масштаб общественного отклика позволяет говорить о том, что мы все сейчас находимся в матрице общенационального диалога о будущем страны. Люди увидели, что их голос не исчезает в бюрократической системе, а становится частью экспертного процесса. Именно анализ содержания поступающих обращений, которые затрагивали самые различные конституционные принципы и положения, позволил расширить рамки парламентской реформы до проекта новой Конституции. Все поступившие идеи проходили через мозговой штурм и те из них, которые носили конструктивный характер, ориентировали на прогресс страны, переводились на язык юридических формулировок.

Следует совершенно определенно подчеркнуть, что народные инициативы оказали реальное влияние на содержательно-смысловое наполнение проекта Конституции. В ряде случаев именно обращения граждан показывали, какая юридическая конструкция звучит слишком сложно, громоздко, в каких пунктах статей не хватает ясности и простоты. Это приводило к уточнению норм и пересмотру отдельных подходов. Фактически речь шла о переводе общественного запроса на язык конституционного права.

При этом важно было сохранить разумный баланс, поскольку Конституция должна учитывать общественный запрос, но одновременно она должна оставаться юридически устойчивым документом, рассчитанным на долгосрочную перспективу. Поэтому не каждая идея могла быть принята в плане правовой реализуемости и системной согласованности. Все-таки открытость процесса подразумевает не только сбор предложений, но и ответственность за их реализуемость и обоснованность. Если говорить в целом, то такая работа стала примером формирования новой культуры конституционного диалога. Пожалуй, подобная открытость стала важным фактором формирования широкого доверия к процессу конституционного обновления. Именно так и должен готовиться общественный договор – через открытость и взаимодействие экспертов и населения.

- Предстоящий референдум – это важнейший инструмент прямой демократии. С юридической точки зрения, почему было принципиально важно вынести проект новой Конституции именно на всенародное голосование, и как это повышает уровень легитимности и ответственности государства перед обществом в долгосрочной перспективе?

- Конституция не является рядовым законом. Это Основной закон, который определяет правила игры для всей страны, в нем закладывается стратегическое направление развития государства. Поэтому принципиально важно, чтобы она воспринималась как прямое волеизъявление народа. Референдум представляет собой не просто юридическую процедуру, а выражение воли всего общества. На референдуме Конституция переводится из категории документа, созданного ее разработчиками, в категорию общественного договора, одной из сторон которой выступают граждане. Очень важно понимать, что Конституция становится эффективной тогда, когда её принимают не «для народа», а вместе с народом.

С юридической точки зрения всенародное голосование обеспечивает высший уровень демократической легитимации. В этом случае Основной закон получает прямой мандат народа, и, соответственно, более устойчивую основу для долгосрочного функционирования. В мировой практике именно такие конституции демонстрируют большую стабильность, потому что воспринимаются как результат коллективного выбора, а не политической элиты. Когда Конституция утверждается через референдум, государство берет на себя обязательства, которые были одобрены гражданами напрямую, а значит, уровень требований к реализации конституционных норм становится выше. Государство публично принимает на себя обязанности и гарантии.

Очень важно также то, что участие граждан в принятии Основного закона повышает уровень культуры конституционализма. Люди перестают воспринимать Конституцию как абстрактный юридический текст и начинают видеть в ней своего рода щит для своих прав и возможностей, подтверждение своего права определять собственное будущее. Для Казахстана это особенно важно. Мы строим модель «Справедливого Казахстана», где важнейшую роль играет доверие между государством и обществом.

- Институт законодательства всегда стоит на защите качества правовой системы. На ваш взгляд, какие ключевые изменения в обновленной Конституции граждане почувствуют первыми в своей повседневной жизни, особенно в части усиления защиты их прав и обеспечения социальной справедливости?

- Важно понимать, что ценность Конституции измеряется не количеством новых разделов и норм, а тем, насколько человек будет чувствовать изменения в реальной жизни. Конституция должна работать, при этом не только в юридических дискуссиях, но и в повседневной жизни, в случаях, когда человек нуждается в защите своих прав, в ощущении им справедливости и безопасности. Если говорить о первых практических результатах, я бы выделила несколько направлений. Прежде всего, усиливаются реальные гарантии прав человека и гражданина.

В новой Конституции фокус смещается с декларативного закрепления прав к конкретным практическим механизмам их обеспечения. Это проявляется в повышенных стандартах справедливого отношения со стороны государственных органов и усилении правовых гарантий защиты. Например, сегодня многие угрозы правам человека перемещаются в онлайн-пространство, где могут происходить утечки данных, интернет-мошенничество. Закрепление соответствующих гарантий на конституционном уровне создаёт более высокий барьер для злоупотреблений и формирует основу для безопасной цифровой среды. Думаю, будут с более высокой степенью защищены персональные данные.

Конституция задает ориентиры для государственной политики, направленной на равные возможности, поддержку социально уязвимых категорий и более справедливое распределение общественных благ. Для граждан это означает усиление конституционных гарантий в сфере образования, социальной защиты, доступа к государственным услугам. Больше внимания будет уделяться защите семейных ценностей.

При этом важно понимать, что Конституция не меняет жизнь мгновенно. Она задает справедливые правила, по которым будут приниматься законы, работать суды и строиться государственная политика. Но изменения начнутся только через более ответственное поведение как государственных институтов, так и собственное поведение граждан. Государство выступает согласно новеллам гарантом чести и достоинства, национальной безопасности и справедливых возможностей для каждого. Но построить Справедливый Казахстан, в котором господствуют Закон и Порядок, развивается человеческий капитал, наука, образование и инновации, ответственный и созидательный патриотизм можно только совместными усилиями как государства, так и каждого. Важно осознавать, что Конституция – это не только общественный идеал, но и процесс, приближающий этот идеал к реальной жизни.