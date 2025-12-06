Координационный совет СМК определил приоритеты развития отрасли

Правительство
0

Под председательством первого заместителя Премьер-министра Романа Скляра прошло очередное заседание Координационного совета Союза машиностроителей Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: t.me/KZgovernment

В работе заседания приняли участие председатель Сената Маулен Ашимбаев, председатель правления АО «НУХ «Байтерек» Рустам Карагойшин, председатель совета директоров АО «Группа компаний «Аллюр» Андрей Лаврентьев, руководители государственных органов, национальных компаний и ведущих отечественных предприятий.

В ходе заседания рассмотрены системные вопросы развития машиностроительной отрасли, ход реализации Комплексного плана по развитию машиностроения до 2028 года, а также итоги проделанной работы Союза за текущий год.

Спикером Сената Мауленом Ашимбаевым было отмечено, что в регионах сформирован надежный каркас для развития отечественного машиностроения, а эффективное взаимодействие бизнеса, Парламента и Правительства обеспечивает дальнейшее динамичное развитие отрасли.

С докладом выступил председатель правления Союза машиностроителей Мейрам Пшембаев. Он доложил об исполнении поручений Главы государства, озвученных в посланиях народу Казахстана в 2023-2024 годах, а также отметил, что совместно с правительством и парламентом за последний год приняты ключевые законодательные изменения для развития обрабатывающей промышленности, включая утверждение программ развития внутристрановой ценности и заключения офтейк-контрактов, нормы по отсрочке уплаты НДС до 1 года на импортируемое оборудование и материалы.

Отдельное внимание на заседании было уделено вопросам ускоренного внедрения промышленных роботов и цифровизации производства. Также были затронуты вопросы обеспечения предприятий отечественным сырьем, закрепления обязательств по утверждению программ внутристрановой ценности и введения Реестра казахстанских товаропроизводителей.

Роман Скляр подчеркнул важность скоординированной работы государства и бизнеса для устойчивого роста отрасли и реализации поставленных задач.

По итогам заседания все предложения членов совета будут представлены правительству и профильным ведомствам для дальнейшего рассмотрения и принятия решений.
 

#Правительство #совет #Скляр #машиностроение

Популярное

Все
Гендерное равенство должно быть системным
Познавать эпоху через творчество
Посеяли хлопок, вырастили… кластер
«Әділет мектебі»: правовая культура начинается в школе
Образ жизни – участие в экспедициях
Соревновались юные спасатели
Патриотизм берет свое начало с родного очага
В учебном центре Погранслужбы прошел день открытых дверей
Жилищная сфера: необходимо совершенствование законодательства
В Приаралье приступили к выпуску зеркал
Армия усиливает подготовку допризывников
Капля речку сбережет
В стране растет производство мяса
Большая трансформация требует большой ответственности
Более 1 300 поездов прошли по вторым путям Достык – Мойынты
Ждем побед нашей сборной
«Жас сарбаз» объединяет сотни тысяч ребят
Европейский вектор
Ахмади уже в полуфинале
Исход дела решают детали
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
Ключевой ориентир – человекоцентричность
О погоде в Казахстане на 2-4 декабря сообщили синоптики
Вооружённые Силы РК приведут в высшую степень боеготовности в связи с началом нового учебного года
В ВКО фотоловушки сняли галерею «портретов» обитателей тайги
Завершена реконструкция автодороги Кызылорда – Жезказган
214 млрд тенге выделят в ближайшие три года на субсидирование внедрения водосберегающих технологий в АПК
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
Партию «запрещёнки» пытались доставить в уральскую колонию
Различают только по погонам
В Алматинской области найдена галерея петроглифов
Каменные идолы острова Пасхи оказались результатом соперничества независимых общин
В основе успеха – кооперация науки и производства
Атака на КТК наносит ущерб двусторонним отношениям Казахстана и Украины – МИД РК
Отважного школьника наградили за поимку автоугонщика
Инструмент противодействия манипуляциям и фейкам
Актюбинская школьница победила в республиканском конкурсе по профилактике мошенничества
Правила аттестации педагогов будут пересмотрены
Стартовал отбор в элиту Нацгвардии
Началось строительство сталелитейного завода
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Из казармы в кампус
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Политика здравого смысла
Все строго по правилам
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Зима будет теплой
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Уверенный рост экономики Приаралья
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан
По следам Великого шелкового пути: как провести отпуск в Узбекистане

Читайте также

Инфраструктура СЭЗ и ИЗ: Бектенов поручил разработать детал…
Бектенов поручил обеспечить цифровой учет отходов
В Казахстане внедряют новые методы регулирования отходами
Разовую легализацию отходов проведут в Казахстане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]