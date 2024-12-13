Копить на образование

Под председательством спикера Сената Парламента РК Маулена Ашимбаева состоя­лось заседание палаты, на котором депутаты рассмотрели ряд законов.

Сенаторами был рассмотрен Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам Государственной образовательной накопительной системы, исключения излишней законодательной регламентации в сферах информации, общественного развития, культуры и архивного дела». Основное изменение – создается единая добровольная накопительная система «Келешек», предусматривающая господдержку в накоплении стартового капитала для детей, госпремии и гарантии на вклады.

Среди главных преимуществ обновленной программы – начисление вкладчику за счет государства стартового образовательного капитала в размере 60 МРП. Для детей-сирот сумма составляет 120 МРП. Госпремия составит 5% годовых, для детей из социально уязвимых семей – 7%.

На что можно потратить средства?­ На оплату обучения в колледжах и вузах Казахстана и за рубежом, продолжение накоплений, перевод третьим лицам, приобретение жилья. К слову, если ребенок получит образовательный грант, накопления останутся в распоряжении семьи.

Кроме того, в рамках закона депутаты одобрили нормы по дебюрократизации в сферах культуры, обра­зования и архивного дела, а также улучшению механизмов поддержки креативных индустрий. Закон направлен на совершенствование действую­щей нормативной правовой базы.

– Одобренный закон содержит пакет поправок, направленных на дебюрократизацию процессов в различных сферах. В рамках исполнения Послания Президента страны Касым-Жомарта Токаева включены нормы по внедрению Единой добровольной накопительной системы «Келешек». Надеемся, что закон будет способствовать повышению доступности качественного образования для граждан и эффективности деятельности государственных органов, – резюмировал спикер Сената.

Таким образом, закон позволит концептуально актуализировать нормативную основу регулирования сферы культуры, общественного развития и будет способствовать дальнейшему совершенствованию национального законодательства и его правоприменительной практики.

В ходе заседания палаты были рассмотрены также ратификационные документы, предусматривающие займы в азиатских банках развития и Международном банке реконструкции и развития. Так, Соглашение о займе между Республикой Казахстан­ и Азиатским банком развития предусматривает предоставление Казах­стану­ займа в сумме 52 335 274 722 йен со сроком погашения до 1 декабря 2038 года, включая льготный период до 1 июня 2027 года. Согласно закону, обслуживание и погашение привлекаемого займа будет осуществляться Министерством финансов за счет средств, предусматриваемых в респуб­ликанском бюджете на очередной финансовый год, в соответствии с финансовыми условиями, установленными в Соглашении.

Согласно Соглашению о займе между Республикой Казахстан и Международным банком реконструкции и развития, МБРР предоставляет займ Республике Казахстан в сумме 84 927 100 000 йен со сроком погашения до 15 сентября 2034 года, включая льготный период до 15 марта 2029 года.

Соглашение о займе между Респуб­ликой Казахстан и Азиатским банком инфраструктурных инвестиций оговаривает условия предоставления Республике Казахстан займа в сумме 52 740 000 000 йен со сроком погашения до 1 декабря 2038 года, включая льготный период до 1 июня 2027 года. Как было отмечено депутатами, ратификация соглашений позволит Казахстану осуществить заимствование в рамках утвержденного размера дефицита республиканского бюджета на плановый период с целью обеспечения сбалансированности бюджета, обеспечения социально-экономической стабильности страны и дальнейшей реализации стратегических приоритетов.