Королеву красоты выберут ночью и под землей

Общество
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Людмила Макаренко
Обозреватель Алматинского корпункта

Финал традиционного национального конкурса красоты Miss Qazaqstan 2025 пройдет в алматинской подземке в ночь с 30 ноября на 1 декабря. Организаторы шоу заявляют, что выбор необычной локации – только часть арт-проекта, который полностью изменит привычные стандарты, и предупредили, что «конкурс никогда уже не будет прежним».

Фото: gov.kz

Спустившись в метрополитен, Miss Qazaqstan, как объяснила директор конкурса Айжан Рузаева, станет ближе к людям, а дух самой главной городской транс­портной артерии – символа движения и активности – лучше всего поддержит тему проекта этого года: «Свобода выбора».

Арену для дефиле установят на платформе станции «Театр имени Мухтара Ауэзова». Ее оформление будет перекликаться с композицией мозаичного панно на торцевой стороне холла с изображением театральной сцены, тему поддержит и коллекция подиумной одежды.

Монтажные и другие подготовительные работы начнутся после закрытия метро, а само шоу закончится до начала его работы, поэтому оно не повлияет на работу транс­порта. Управлению метрополитена еще предстоит изучить международный опыт сопровождения подобных мероприятий в плане обеспечения порядка и безопасности.

Приглашение на финал получат около ста гостей, среди которых представители бомонда, лидеры мнений, журналисты и блогеры. Трансляция прямого эфира будет доступна на официальных каналах конкурса и других интернет-ресурсах.

Региональные отборы уже начались во всех 15 областях страны. В финале выступят победительницы отборочных туров, и, возможно, отдельное приглашение на заключительную часть национального конкурса получат обладательницы звания вице-мисс. Требования к участницам региональных этапов Miss Qazaqstan 2025 ограничивались недлинным списком: возраст от 18 лет, рост не ниже 165 см, девушка не должна быть замужем и иметь детей. Однако Айжан Рузаева отметила, что к критериям отбора в финальной части конкурса, кроме внешних данных, будут добавлены содержательные аспекты: социальная активность, умение коммуницировать, ярко представлять свои взгляды. По словам директора шоу, все это имеет значение для участия победительницы в международных конкурсах красоты, на которые у команды Miss Qazaqstan амбициозные пл

#Алматы #конкурс красоты #метро #Miss Qazaqstan

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