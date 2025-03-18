Современный мир изобретает самые разнообразные формы национальных собраний и ассамблей, с тем чтобы укреплять связь между правительствами и народами, обеспечивать прозрачность власти и способствовать формированию национального консенсуса. В Казахстане таким действенным и современным каналом коммуникации между государством и обществом, каналом обеспечения участия граждан в принятии решений стал Национальный курултай.

Выступая на IV заседании Национального курултая Президент Касым-Жомарт Токаев наряду с анализом экономической перспективы государства, социальной политики, международного позиционирования страны сформулировал культурную повестку казахстанской нации на ближайшее десятилетие – корпус идей, инициатив и приоритетов, направленных на развитие ценностей, традиций, идентичности, искусства и сохранение культурного наследия.

Как справедливо отмечает Глава государства, в деле формирования национальной идентичности обществом и государством сделано немало. Но содержание идентичности как коллективного смысла не является раз и навсегда зафиксированным явлением – оно динамично. Поэтому работу в данной сфере необходимо вести на постоянной основе.

В культурной повестке государства Президент выделил несколько идей и приоритетов. Один из них – национальное кино.

Действительно, развитие нацио­нального кино имеет стратегическое значение для государства, поскольку этот вид искусства отражает менталитет и ценности народа. Классическое значение кино состоит в том, чтобы давать зрителю ментальные «картинки» того или иного общества и государства в целом.

Важна роль кино и как транслятора базовых ценностей и ориентаций общества, воспроизводимых кинематографом, ибо все это формирует гражданскую идентичность человека.

Казахстанский кинематограф, особенно артхаусное, интеллектуальное кино с современным киноязыком, ярко заявило о себе на международной арене, наши фильмы отмечаются на фестивалях по всему миру. Сегодня становится популярным и «народное кино», то есть фильмы с опорой на этническую идентичность, например «Дос-Мұқасан», «Қаш», «Міржақып. Оян, қазақ!», «Дәстүр» и другие. Кино имеет и образовательную функцию, передавая знания о национальной культуре, оно способствует развитию критического мышления зрителя.

В контексте формирования национальной идентичности очень актуальны также поручения Президента по реставрации исторических памятников, изучению зарубежных архивов, развитию музейного и архивного дела.

Дело в том, что в определенном смысле нация – это архив собственных воспоминаний в материальной форме. Нация является тем, что она остав­ляет после себя и что собирает.

Поэтому музеи, будучи продуктом современного национального государства, выступают символическими центрами государства, и это самый характерный институт современности, формирующий национальную идентичность юных граждан. Во всем мире музеи являются самыми влиятельными агентами формирования национального и светского сознания.

В Казахстане за годы независимости сформирована современная сеть музеев, всего их 275, включая два национальных музея – в Алматы и Астане, 17 музеев республиканского уровня, 54 – областного, 73 – районного уровней, 97 филиалов областных и районных музеев, 4 частных музея.

Из 275 музеев 48 – исторических и 109 – краеведческих. Сегодня пришла пора обращения к ним как к площадкам для местных локальных историй. Нужно сделать их достоянием не одного региона, а всего государства.

Есть шансы у местных музеев встречать и международных туристов. Сегодня турист, для которого весь мир – музей, скептичен, «перекормлен» и, возможно, устал, но тем не менее он не готов отказаться от музеев. Ведь они – место, способное за несколько часов дать картинку местности. И это актуализирует функцию музеев как «мягкой» геополитической силы и способа национального брендинга.

Наконец, Президент сказал о том, что в последние годы мы уделяем особое внимание развитию исторической науки как важному фактору укрепления национальной идентичности. Здесь важно подчеркнуть уникальную роль образовательной политики, преподавания истории, поскольку формирование культурно-политической нормативности находится в плоскости социализации юных граждан в школе, гражданского воспитания юных казахстанцев, прежде всего посредством разработки школьных учебников.

Учебники истории – инструмент сознательного конструи­рования идентификаций. Идентификация с прошлым, реализованная в учебниках истории, создает основы идентичности человека как части нации. Поэтому нет ничего нового в том, как все современные государства используют историю и ее учебники в качестве элемента официальной государственной идеологии.

Дальнейший процесс легитимации государственности требует создания такого исторического портрета Казахстана, где воплощены идеи исторического и этнического единства. Нам необходимы объединяющие архетипы, образы и идеи, мифы и исторические фигуры, звучащие и признанные во всех уголках страны.

Иначе говоря, необходимо и далее разворачивать унифицирующий исторический нарратив в казахской государственности, отраженный в учебниках истории.

В завершение отмечу, что Национальный курултай, будучи площадкой открытого диалога, демонстрирует открытость, взаи­модействие между государством и обществом, обеспечивая вовлеченность граждан в совместное обсуждение и принятие решений.