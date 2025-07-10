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Ерлан Карин напомнил, что пять лет назад в рамках политических реформ Президент Касым-Жомарт Токаев инициировал внедрение механизма прямой выборности сельских акимов. В результате за последние годы корпус сельских акимов обновился на 100%.

Во всех 17 областях было избрано 2 969 акимов. Из них 864 – это самовыдвиженцы, а 283 вновь избранных руководителя – женщины.

Также он отметил, что большинство новых акимов прежде не работали на государственной службе.

«Среди избранных акимов учителя, врачи, фермеры, бизнесмены, руководители местных предприятий и крестьянских хозяйств.Средний возраст сельских акимов сегодня составляет 44 года. В результате выборов корпус сельских акимов обновился во всех смыслах. Процесс совершенствования государственной системы управления продолжается. Так, в прошлом году во всех регионах состоялись пилотные выборы 45 районных акимов. С этого года по мере истечения полномочий действующих акимов районов и городов областного значения проводятся выборы прямым голосованием», – констатировал он.

Таким образом, процесс реализации политических реформ в Казахстане продолжается, в системе государственной службы происходят большие изменения, заключил госсоветник.