Корпус сельских акимов обновился на 100% – госсоветник о внедрении механизма прямой выборности

Мнения
392
Дана Аменова
корреспондент

Госсоветник Ерлан Карин в своем канале Telegram-канале проанализировал процесс совершенствования государственной системы управления, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Акорда

Ерлан Карин напомнил, что пять лет назад в рамках политических реформ Президент Касым-Жомарт Токаев инициировал внедрение механизма прямой выборности сельских акимов. В результате за последние годы корпус сельских акимов обновился на 100%.

Во всех 17 областях было избрано 2 969 акимов. Из них 864 – это самовыдвиженцы, а 283 вновь избранных руководителя – женщины.

Также он отметил, что большинство новых акимов прежде не работали на государственной службе.

«Среди избранных акимов учителя, врачи, фермеры, бизнесмены, руководители местных предприятий и крестьянских хозяйств.Средний возраст сельских акимов сегодня составляет 44 года. В результате выборов корпус сельских акимов обновился во всех смыслах. Процесс совершенствования государственной системы управления продолжается. Так, в прошлом году во всех регионах состоялись пилотные выборы 45 районных акимов. С этого года по мере истечения полномочий действующих акимов районов и городов областного значения проводятся выборы прямым голосованием», – констатировал он.

Таким образом, процесс реализации политических реформ в Казахстане продолжается, в системе государственной службы происходят большие изменения, заключил госсоветник. 

#выборы #Ерлан Карин #акимы #реформа

Популярное

Все
Способен дать фору другим
Не просто средство общения, а ключ к будущему
«Солнечные дети» и их пациенты
Проигранная жизнь
В столице прошел Казахско-французский логический коллоквиум
Раскрывая тайны Кангюя
Стремиться к максимальному результату
Фотолетопись столицы
Цветочная симфония в каменных джунглях
Стать частью международного культурного диалога
Oceanman подарил море позитивных эмоций
А дома лучше!
В галерее искусств Нas Sanat проходит выставка «Ритм времени»
«О царство милое балета...»
С неравнодушным сердцем
Внимание, ежи!
Куда ведет велодорожка?..
Чтоб долголетие было активным
Расчищают поливные каналы
Сборная Казахстана по тяжелой атлетике выиграла медальный зачет ЧА
Лесной пожар бушует в пригороде Стамбула
Завод по переработке природного урана запущен в Сузаке
Назначен директор новой Службы КНБ
Астана закрепляет за собой статус регионального экологического лидера
Сколько людей носят имя Астана в Казахстане
Что важно знать при изучении языка Абая?
Президент поздравил казахстанцев с Национальным днем домбры
Новый завод заработал в Улытау
Талгата Татубаева задержали по подозрению в пытках
Казахстанские школьники отправились на Международную олимпиаду по химии IChO-2025
Гала-концертом GRAND FEST завершил «Қазақконцерт» свой 64-й сезон
Глава государства поздравил Президента США
Число жертв наводнения в Техасе достигло 50 человек
Клиника одного дня
В Астане временно ограничат движения у «Астана Арены» во время праздничного концерта
День столицы
Столичные жители могут сообщить о наркопреступлениях через платформу Smart Astana
Подходы к процедурам расторжения брака нуждаются в совершенствовании
О состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Астане рассказали в упрздраве
Махмуд Сабырхан без боя выиграл домашний этап КМ по боксу
День столицы: сколько дней отдохнут казахстанцы в начале июля
Закон и Порядок – основа созидания Справедливого Казахстана
В Приаралье появится сеть метановых автозаправок
Новый завод открыли в Атырау
Алматинцев предупредили о неспокойной ночи
Годовая мощность ветряной станции в Жезказгане составит 330 млн кВт·час
Закон Республики Казахстан
В Жезказгане построят современный Дворец школьников
Развитие химической отрасли в Жамбылской области набирает темпы
Главе государства показали пассажирский вагон казахстанского производства
В Павлодаре выявлены грубые нарушения в работе филиала Национального центра экспертизы
В Актобе построен новый завод по производству агрохимикатов
В Улгили выпускают стекло жамбылской закалки
День полиции отмечают сегодня в Казахстане
На краю пропасти: как остановить человека от последнего шага
Три молочно-товарные фермы построили в Костанайской области за год
Очередной циклон надвигается на Казахстан
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Из Рабочего поселка – в Париж
Под сенью Вечно Синего Неба

Читайте также

Амнистия к 30-летию Конституции Казахстана как шанс начать …
Реформу надо завершить
Правовая культура, превенция, ответственность граждан
Фарид Алиев: Реализация концепции «Закон и Порядок» должна …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]