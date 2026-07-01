Коррупционеры, насильники и пьяные водители не подпадут под амнистию: Токаев подписал Закон

Закон и Порядок

В число амнистируемых также не войдут осужденные к пожизненному лишению свободы и осужденные заочно

Закон об амнистии, инициированный Главой государства, — это акт гуманизма, по случаю принятия новой Конституции страны и распространяющийся на отдельные категории лиц, совершивших уголовные и административные правонарушения, сообщает Polisia.kz

Амнистированы будут лица, совершившие уголовные и административные правонарушения, не представляющие опасности для общества и не связанные с причинением вреда жизни людей, общественной безопасности, а также другим важным охраняемым законом интересам общества и государства.

От уголовной ответственности и наказания будут в основном освобождены лица, совершившие уголовные проступки, преступления небольшой тяжести, а также отдельные категории лиц, совершивших преступления средней тяжести при отсутствии ущерба либо его полном возмещении.

Ряду осужденных Закон предусматривает сокращение сроков неотбытой части наказания с учетом тяжести совершенного деяния, возмещения причиненного вреда и их поведения в местах лишения свободы. Возможность начать новую жизнь, по предварительным оценкам, получат более 16,5 тысяч человек. Из них около 2 900 женщин, в том числе беременные и воспитывающие несовершеннолетних детей.

Амнистия не повлечет рисков ухудшения правопорядка и безопасности граждан, поскольку Закон не предусматривает каких-либо послаблений для осужденных за коррупционные, террористические и экстремистские преступления, преступления против половой свободы и половой неприкосновенности, в том числе несовершеннолетних, пытки, преступления, совершенные в составе преступной группы, а также при рецидиве и опасном рецидиве.

Впервые в истории независимого Казахстана проводимая административная амнистия освобождает от уплаты штрафов, наложенных за правонарушения, предусмотренные более чем 260 статьями Кодекса об административных правонарушениях.

Только по правонарушениям, рассматриваемым органами внутренних дел, под амнистию подпадет порядка 1 млн штрафов на сумму свыше 17 млрд тенге. Таким образом, амнистия способствует снижению финансовой нагрузки на граждан.

При этом административная амнистия не затронет лиц, совершивших наиболее грубые правонарушения, в том числе связанные с незаконным оборотом оружия и наркотиков, нарушением ПДД (управление транспортным средством в состоянии опьянения, выезд на полосу встречного движения и другие нарушения, повлекшие лишение права управления транспортными средствами), а также лиц, совершивших повторные правонарушения.

Применение административной амнистии будет осуществляться автоматически через государственные информационные системы без необходимости обращения граждан в государственные органы.

Важно отметить, что амнистия (как уголовная, так и административная) имеет разовый характер. В случае повторного совершения правонарушения амнистированные лица будут привлекаться к ответственности на общих основаниях.

Принятый Закон обеспечивает баланс между принципами гуманизма, справедливости и неотвратимости ответственности за наиболее опасные правонарушения, сохраняя приоритет защиты прав граждан, законных интересов общества и государства.

 

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