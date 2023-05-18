Кошанов проинформировал ПА ОДКБ о ходе политических реформ в Казахстане

Мажилис
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Аманжолова Айман
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Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов во главе делегации Парламента Казахстана принял участие в заседании Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ в Минске, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс службу Мажилиса Республики Казахстан.

фото Ж.Жумабеков

В своем выступлении Ерлан Кошанов проинформировал о политических реформах в Казахстане и итогах прошедших выборов в Мажилис. Он поблагодарил коллег из парламентов стран-участниц за направление своих представителей в составе мониторинговой миссии Парламентской Ассамблеи ОДКБ по наблюдению за выборами.

Спикер Мажилиса подчеркнул, что Парламентская Ассамблея ОДКБ зарекомендовала себя значимой диалоговой площадкой, где обсуждаются актуальные вопросы международной и региональной политики, разрабатываются модельные законы. Ерлан Кошанов акцентировал внимание членов Совета на важности обеспечения биологической безопасности в регионе.

– Как известно, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выдвинул инициативу о создании в рамках ООН Международного Агентства по биологической безопасности. Работа в этом направлении ведется. Уверен, что наша инициатива будет поддержана международным сообществом, в том числе нашими партнерами по ОДКБ, – обратился Ерлан Кошанов к коллегам.

Главы делегаций встретились с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко.  В ходе визита состоялся также ряд двусторонних встреч.

На встрече с председателем палаты представителей Национального Собрания Республики Беларусь Владимиром Андрейченко спикер Мажилиса подчеркнул, что межпарламентское взаимодействие является важной составляющей казахстанско-белорусских отношений.

– Парламентарии двух стран должны активнее участвовать в реализации договоренностей руководства двух стран. Мы намерены также укреплять наше взаимодействие в рамках Межпарламентского Союза, МПА СНГ, Парламентских Ассамблей ОДКБ и ОБСЕ, – заявил Ерлан Кошанов.

На полях Совета ПА ОДКБ также прошли плодотворные встречи Ерлана Кошанова с председателем Парламента Республики Таджикистан Махмадтоиром Зокирзодой и спикером Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Нурланбеком Шакиевым.

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