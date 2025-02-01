Космонавт с МКС сфотографировал самые высокие облака в атмосфере Земли

Серебристые облака видны только при освещении Солнцем, когда оно находится на высоте от 6 до 16 градусов под горизонтом, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

Фото: © Иван Вагнер/ Роскосмос/ ТАСС

Космонавт Роскосмоса Иван Вагнер сфотографировал серебристые облака, которые являются самыми высокими в атмосфере Земли.

«На рассвете увидел серебристые облака. Они образуются летом в мезосфере на высотах до 80 км и видны на рассвете или закате. А, главное, они создают очень красивые рисунки, которые ни с чем не перепутаешь. Рассвет был как раз в южных широтах, между Австралией и Антарктидой. И все правильно, там сейчас лето в самом разгаре», - сказал Вагнер.

Серебристые облака - самые высокие и крайне разреженные облака в атмосфере Земли, которые видны только при освещении Солнцем, когда оно находится на высоте от 6 до 16 градусов под горизонтом. Такие облака видны на фоне зари светлыми, потому что зашедшее Солнце может подсвечивать только достаточно высокие объекты, как небосклон или мезосферные облака.