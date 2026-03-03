Золотые награды высшей пробы завоевали Жамиля Бакбергенова (до 72 кг), Зейнеп Баянова (до 50 кг) и Лаура Алмаганбетова (до 55 кг). Последние две в финальных схватках уверенно переиграли соперниц из Индии и Украины. В греко-римской борьбе свой высокий класс подтвердил Мейиржан Шермаханбет, ставший лучшим в категории до 67 кг.

Копилку сборной также пополнили бронзовые медали Нилуфар Раимовой (до 57 кг) и Гульмарал Еркебаевой (до 76 кг). В вольном стиле на третью ступень пьедестала поднялись лидеры команды Азамат Даулетбеков (до 92 кг) и Ризабек Айтмухан (до 97 кг). Для Ризабека выступление в новом весе стало важным этапом адаптации к олимпийским стандартам. Результат в Тиране подтверждает: наши борцы находятся в неплохой форме.