Статьи Красавица из Большого Наталья ГАПОНОВА

«Спящая красавица» Петра Ильича Чайковского принадлежит к мировым шедеврам балетного искусства. Созданный более ста лет назад балет и сегодня не сходит со сцен ведущих театров. В Астане, как и в Москве, в Большом театре, постановку спектакля осуществил выдающийся хореограф современности, Народный артист СССР Юрий Григорович.



В основе сюжета «Спящей красавицы» – одноименная сказка Шарля Перро, знакомая и любимая нами с детства. Поэтому на этот балет пуб­лика спешит с особым чувством – как на встречу с детством, когда ты абсолютно уверен, что силы добра непременно разрушат все злые чары. И как в детстве, с замиранием сердца зрители следят за событиями в королевстве, где правит король Флорестан, при дворе служит забывчивый церемоний­мейстер Каталабют, а на день рождения принцессы Авроры приходят самые настоящие феи, среди которых добрая Фея Сирени и злая Фея Карабос.



Партию принцессы Авроры исполнила прима-балерина Большого театра – народная артистка России Анна Антоничева, принца Дезире – ведущий солист театра, заслуженный артист России Андрей Меркурьев.



Анна Антоничева задействована почти во всех постановках Большого театра. Кроме того, знаменитая балерина является постоянной участницей международного проекта «Звезды ХХI века», гала-концерты которого проходят в разных странах и на разных континентах. Не менее известен ее партнер – звезда российского и мирового балета, талантливый хореограф Андрей Меркурьев, лауреат ряда международных конкурсов, обладатель Национальной театральной премии «Золотая маска». Добавим также, что А. Меркурьев уделяет большое внимание поддержке молодых дарований. Так, он учредил именной приз «За правду образа, эмоциональность и выразительность» Международного конкурса артистов балета им. Екатерины Максимовой «Арабеск».



– На создание образа Авроры меня вдохновляют несравненная музыка Чайковского и великолепная хореогра­фия Юрия Григоровича. Эмоциональность, лиричность, одухотворенность, светлая романтика, ясность и праздничность этого произведения всякий раз увлекают в мир волшебной сказки и одновременно дают пищу для философских размышлений, – говорила перед спектаклем А. Антоничева.



В роли Феи Сирени предстала Анель Рустемова, Феи Карабос – Бауржан Мекембаев, Голубой птицы – Еркин Рахматуллаев. Симфоническим оркестром Astana Opera дирижировал заслуженный деятель РК Айдар Абжаханов.



Звучала волшебная музыка, массовые танцы сменялись вариациями, и, разумеется, настоящая любовь преодолела все препятствия и самые страшные заклятья. Принц Дезире поцеловал красавицу Аврору, и на их свадьбе веселились герои волшебных сказок – Голубая птица, Кот в сапогах, Красная шапочка и Волк, Золушка…



Кстати, в Astana Opera накануне и в дни новогодних праздников по уже сложившейся традиции будет идти еще один известнейший балет-сказка Чайковского – «Щелкунчик». Это тоже волшебный спектакль, одинаково любимый и взрослыми, и детьми.

