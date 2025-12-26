Культурная дипломатия – в действии

Представляя миру свое самобытное многовековое искусство, демонстрируя богатство национального наследия и современный творческий потенциал, Казахстан последовательно расширяет свое культурное присутствие за рубежом. В условиях сильнейших геополитических вызовов наша страна сохраняет приверженность гуманитарному и межцивилизационному диалогу как наиболее совершенной форме международных отношений. Тесное сотрудничество с зарубежными странами в области культуры наглядно доказывает, что универсальные ценности искусства сближают людей вне зависимости от их происхождения, социального статуса или политических взглядов.

Подводя итоги уходящего года, мы расскажем о ключевых культурных событиях, которые по праву заняли свое место в летописи независимого Казахстана. Одним из них, без сомнения, стало открытие Культурного центра Казахстана в Пекине, который предоставил своим посетителям пространство для знакомства с казахским искусством, языком, традициями и историей, а также стал важной точкой культурного обмена между двумя государст­вами. За короткое время его посетили более двух тысяч человек. Центр функционирует как выставочная, образовательная и просветительская платформа, в полной мере отражая обозначенный Главой государства ­Касым-Жомартом Токаевым курс на развитие культурной дипломатии и укрепление «мягкой силы» Казахстана на международной арене.

Особое место в общемировой культурной повестке 2025 года заняло празднование 100-летия со дня рождения выдающегося композитора, Халық Қаһарманы, народного артиста СССР Нургисы Тлендиева. Юбилей был включен в официальный календарь памятных дат ЮНЕСКО на 2024–2025 годы, что стало весомым подтверждением его международного значения. В организации подчеркнули уникальность творческого наследия Тлендиева, в котором органично переплетаются казахская музыкальная традиция, фольклор и современные формы, находящие отклик у слушателей разных стран и поколений. Среди юбилейных торжеств стоит особо отметить концерт «Ғасыр әуендері: Тілендиевке тағзым», прошедший в штаб-квартире ЮНЕСКО в сентябре. Известные казахстанские артисты, в том числе прославленный оркестр «Отырар сазы», познакомили европейскую публику с лучшими произведениями маэстро, в которых наиболее ярко проявились величина и самобытность его таланта.

Не менее масштабными стали мероприятия, посвященные 180-летию Абая. В Риме был установлен бюст великого поэта и мыслителя, вызвавший живой интерес итальянской общественности и ставший еще одним шагом к сближению Казахстана и Европы в культурной сфере. В кыргызском городе Ош появились улица, памятник и музей Абая – символ братских отношений Казахстана и Кыргызстана и признания общего духовного наследия Центральной Азии. Выставка, посвященная жизни и творчеству великого казахского поэта, прошла в Минске, а в Подгорице, столице Черногории, открылся Центр Абая, дея­тельность которого направлена на популяризацию его литературного наследия. Кроме того, в рамках Дней культуры Казах­стана в Ереване был открыт парк имени Абая. Реализация этого проекта стала результатом договоренностей, достигнутых в ходе официального визита Президента Касым-Жомарта Токаева в Армению.

В августе 2025 года в присутствии глав государств Казахстана и Кыргызстана состоялось открытие композиционного памятника Мухтару Ауэзову и Чингизу Айтматову. Новый мемориал стал символом литературного и духовного единства двух народов, подчеркнув значение культурного диалога и взаимного уважения. По словам Главы нашего государства, на примере дружеских отношений выдаю­щихся писателей подрастаю­щее поколение учится взаимовыручке, уважению к человеческой личности и культуре разных народов, что в полной мере отражает гуманистические устремления творчества классиков казахской и кыргызской литератур. «Прочные культурно-духовные связи между нашими странами и народами выступают надежной основой вечной дружбы и добрососедства. Наш общий долг – ценить и укреплять эти отношения», – отметил Касым-Жомарт Токаев на открытии монумента.

Ярким символом международного признания стало присвоение Актау статуса культурной столицы тюркского мира. В течение года город принял деятелей культуры более чем из двадцати стран, став центром проведения фестивалей, выставок, конференций и творческих инициатив. Актау превратился в площадку активного культурного обмена, продемонстрировав открытость и динамичное развитие современной казахстанской культуры. Череда торжественных мероприятий, проходивших на протяжении всего года, завершилась масштабным концертом, который ознаменовал передачу статуса культурной столицы тюркского мира узбекскому городу Андижану. Свыше 300 артистов из Казахстана, Кыргызстана, Азербайджана, Узбекистана и Турции представили многотысячной публике яркие вокальные и хореографические номера. Программа стала воплощением многообразия сценического искусства и творческого единства стран тюркского мира.

Заметным достижением культурной дипломатии стало также проведение Дней культуры Казахстана в Армении и России, а также Дней культуры Вьетнама в Казахстане. Эти мероприятия способствовали укреплению международных связей, расширению профессиональных контактов и продвижению современных творческих проектов страны. Так, например, в рамках Дней культуры Казахстана в России жители и гос­ти Москвы смогли ознакомиться с шедеврами Айши Галимбаевой, Гульфайрус Исмаиловой, Сабура Мамбеева, Канафии Тельжанова, которые составляют гордость отечественной живописи XX века. Ереван в свою очередь принял гала-концерт мастеров искусств Казахстана, подтвердивший культурную близость двух государств.

На подмостках

Заметных успехов в 2025 году добились и казахстанские театры. Зарубежные гастроли театра «Астана Опера» проходили при аншлагах, а артисты коллектива получили признание на престижных мировых сценах. Так, Нурсултан Ануарбек успешно прошел конкурсный отбор в Молодежную программу Большого театра – один из самых требовательных проектов в мировой опере.

Знаковым явлением музыкально-хореографического искусства стал балет Ролана Пети «Коппелия», поставленный коллективом «Астана Опера» на сцене Королевского оперного театра Маската в Султанате Оман. Произведение, признанное классикой мирового балетного искусства, вызвало значительный интерес у оманских зрителей. Они по достоинству оценили виртуозное исполнение партий ведущими солистами, а также тонкость актерской интерпретации и безупречную технику. Гармонично сочетая современные режиссерские решения с традициями классического балета, творческая группа театра «Астана Опера» создала постановку, которая отличается высоким художественным уровнем и выразительностью сценического воплощения. Спектакль содействовал дальнейшему развитию двусторонних связей в гуманитарной сфере и раскрыл богатый потенциал для сотрудничества в области искусства.

Не менее впечатляющими стали достижения театра «Астана Балет». Казахстан впервые вошел в число призеров Cheonan World Dance Festival, завоевав серебряную медаль среди участников из 60 стран мира. Дополнительным подтверждением высокого уровня отечественной хореографии стали международные номинации: Мукарам Авахри и Сундет Султанов стали претендентами на премию Benois de la Danse, которая традиционно входит в число наиболее престижных наград в мире балета.

Кроме того, Казахский нацио­нальный театр оперы и балета им. Абая представил оперу «Хан Сұлтан. Алтын Орда» в Казани и Ташкенте. Постановку посмотрели более восьми тысяч зрителей, что стало еще одним свидетельством устойчивого интереса зарубежной аудитории к казахстанскому музыкально-теат­ральному искусству.

Казахстан

на мировой сцене

В числе масштабных культурных событий 2025 года особое место заняли достижения казах­станских исполнителей, уверенно заявивших о себе на ведущих мировых сценах. Ярким символом этого успеха стало сольное выступление Димаша Кудайбергена в легендарном спорткомплексе «Мэдисон-сквер-гарден» – одной из самых авторитетных и узнаваемых концертных площадок планеты. Концерт собрал многотысячный зал и стал очередным международным триумфом артиста, еще раз подтвердив высокий интерес мировой публики к казахстанской вокальной школе.

Шумным успехом сопровож­далось и мировое турне Государственного струнного квартета им. Газизы Жубановой, охватившее Францию, Испанию и США. Программа гастролей соединила в себе традиции казахстанской композиторской и исполнительской школы с европейским и американским наследием камерной музыки. Ее кульминацией стало выступление на сцене Карнеги-холла в Нью-Йорке. Участники квартета исполнили знаменитые произведения Моцарта, а также фортепианный квинтет фа минор Брамса, что позволило отечественной академической школе уверенно заявить о себе в мировом музыкальном сообществе.

2025 год также оказался по-настоящему прорывным для нового поколения отечественных исполнителей. Молодые артисты достойно представили страну на крупнейших международных конкурсах и фестивалях. Ержан Максим стал обладателем Гран-при Sanremo Best Song 2025 в Дубае, Александр Лим завоевал высшую награду XXI конкурса молодых исполнителей «Новая волна-2025» в Казани, Алмагуль Батталиева получила Гран-при XXXIV Международного фестиваля искусств «Славянский базар». Победу на международном фес­тивале Soldier’s Envelope-2025 в Ставрополе одержала группа El Voice. Ученик 7-го класса средней школы № 1 села Кайназар Жамбылского района Алматинской области Мирас Нагашыбай стал победителем XXIII Международного детского музыкального конкурса «Витебск». Жасмин Тузелова вышла в финал популярного телепроекта «Голос. Дети» в России, а Ернар Садирбаев (Amre) вошел в число финалис­тов международного конкурса «Интервидение-2025» в Москве.

Отметим, что развитие творческого потенциала молодых исполнителей является результатом системной поддержки со стороны государства. Соглас­но статистическим данным, в 2025 году количество учащихся творческих учебных заведений, ставших победителями различных творческих состязаний, увеличилось на 14,9%. Только за один год 1 511 студентов вузов и колледжей культуры стали лауреатами и дипломантами респуб­ликанских и международных фестивалей и конкурсов. Все эти успехи служат наглядным подтверждением того, что казахстанская молодежь уверенно выдерживает конкуренцию на мировой сцене, формируя новое лицо отечественной культуры и укрепляя международный авторитет страны.

Финальным аккордом уходящего года стали гастроли ансамбля­ FORTE TRIO в Канаде. Концерт прошел в престижном зале Carleton Dominion Centre Concert Hall в столице страны – Оттаве и стал частью широкой программы культурного представительства Казахстана за рубежом.

Вечер отличался продуманной и многожанровой программой. Канадской публике были представлены произведения современного казахстанского композитора Айткали Жайымо­ва, а также шедевры мировой классики – сочинения Сергея Рахманинова и Антона Аренского. Особое место в программе заняла музыка Астора Пьяццоллы, придавшая концерту яркий эмоциональный и стилевой конт­раст. Завершили выступление казахские народные композиции «Япурай» и «Ән шашу», прозвучавшие в современных авторских аранжировках, что позволило по-новому раскрыть богатство национальной музыки.

Концерт FORTE TRIO стал ярким примером органичного соединения академической музыкальной традиции и национального культурного кода. Такое художественное решение позволило зарубежной аудитории глубже познакомиться с музыкальной идентичностью Казахстана, увидеть ее приверженность диалогу и современному переосмыслению классических традиций. Выступление в Оттаве получило теплый прием у публики и подтвердило высокий профессиональный уровень казахстанских музыкантов, достойно представляющих страну на ведущих международных сценах.

Все вместе эти события формируют целостную картину года, продемонстрировавшего, что культура остается одной из ключевых опор государственной политики и важным ресурсом укрепления международного авторитета Казахстана. Созданный в 2025 году задел открывает новые перспективы для дальнейшего развития и позволяет с уверенностью смотреть в будущее, в котором казахстанское искусство будет звучать на мировой сцене еще громче и увереннее.