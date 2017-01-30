​Креатив в прокурорском надзоре

Преодолеть бюрократию, отбросить все, что мешает заниматься реальными делами на пользу государства, общества и отдельно взятого человека, – по такому принципу теперь строит свою работу главное надзорное ведомство страны.

Свидетельством креатива в прокурорском надзоре стал и тот факт, что коллегию Генеральной прокуратуры, на которой обсужда­лись итоги работы за 2016-й и определялись задачи на текущий год, транслировали в сети Фейсбук, и его пользователи могли в онлайн-режиме комментировать все происходящее. В работе коллегии приняли участие депутаты Парламента, представители Совета Безопасности, Администрации Президента, государственных органов и международных организаций.

Как отметил Генеральный прокурор Жакип Асанов, открывая совещание, в текущем году надзорные органы сосредоточат внимание на трех важных задачах – это кадры, новые технологии и уголовный процесс.

Напомним, еще в июне был дан старт проекту «В прокуратуру – лучшие кад­ры!». С тех пор с применением новых инструментов отбора было проверено 2 тыс. кандидатов, и лишь 128 успешно прошли испытания. Это дает основание говорить, что отоб­раны действительно лучшие, считают в ведомстве.

На коллегии была озвучена еще одна глобальная задача – совершенствование уголовного процесса, над этим сейчас работают ученые и практики на специально созданной по инициативе Генпрокуратуры площадке криминологического форума «Дискуссия в Косшы».

– Доверие людей к правоохранительным органам во многом зависит именно от того, удастся ли нам сделать уголовный процесс справедливым и разумным, – отметил Жакип Асанов.

Еще одно важное направление работы – внедрение информационных технологий. Предлагается перейти на электронный формат, упростить и ускорить уголовный процесс.

По мнению главы надзорного ведомства, перевод на цифровой формат повысит прозрачность, сократит сроки подачи и получения документов, почтовые затра­ты, исключит бумажную переписку. По электронному уголовному делу участники процесса смогут отслеживать все процессуальные действия следователя в онлайн-режиме.

– В киберэпоху прокуратура обязана быть «цифровой». Начало уже положено, запущена система «Заңдылық», карта уголовных правонарушений. Но это – капля в море цифрового мира, – считает Генеральный прокурор. – Пока мы с дубинками гоняемся за преступниками, технологии BigData в США уже предсказывают, где и когда будет совершено преступление.

Чтобы была возможность сосредоточиться на системных проблемах, в частнос­ти, касающихся долевого строи­тельства, самозахватов земель, защиты бизнеса и других, прокуроры избавляются от «лишней» работы – ненужной бюрократической отчетности. Как проинформировал первый заместитель Генерального прокурора Иоган Меркель, в органах прокуратуры исключен излишний документооборот, упрощены статотчеты. Кроме того, сформирован портфель приоритетных проектов, направленных на решение самых чувствительных для общества вопросов.

Участники коллегии были проинформированы о состоянии работы по отдельным актуальным проек­там. Об этом рассказали заместители Генерального прокурора Андрей Кравченко и Марат Ахметжанов. Заместитель Генерального прокурора Ерлик Кененбаев доложил о мерах, принимаемых по защите конституционных прав граждан в уголовном процессе.

По итогам коллегии Генеральным прокурором поставлен ряд задач по повышению эффективности надзорной и правозащитной деятельности.