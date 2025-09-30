Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В столице вынесен приговор по делу о мошенничестве и отмывании преступных доходов, совершённых группой Расследование провели сотрудники Департамента АФМ по г. Астана, сообщает Kazpravda.kz

Следствие установило, что в 2023 году подозреваемая, действуя по доверенности от имени своего сына, оформила в АО «Банк ЦентрКредит» два кредита на общую сумму 115 млн тенге, воспользовавшись государственной программой льготного кредитования, субсидируемой АО «Фонд развития предпринимательства «ДАМУ».

С целью получения финансирования она, совместно с сообщницами, предоставила в банк фиктивные документы, включая заведомо ложные отчёты об оценке имущества, передаваемого в залог. Для получения положительного кредитного заключения были привлечены аффилированные лица, оформившие на себя объекты недвижимости, не соответствующие заявленной рыночной стоимости.

В дальнейшем, в декабре 2023 года, подозреваемые оформили ещё один кредит – на сумму 155 млн тенге – на имя женщины, которая в тот момент находилась в тяжёлом состоянии здоровья. Под предлогом оформления кредита на приобретение хлебопекарного оборудования сообщники получили у неё доступ к ЭЦП и изготовили фиктивный комплект документов: договоры, счета-фактуры, акты выполненных работ. Указанные документы якобы подтверждали поставку оборудования от ряда подконтрольных индивидуальных предпринимателей. Фактическая поставка оборудования не производилась.

«Полученные средства были перечислены на счета ИП и обналичены. Впоследствии, уже после смерти женщины, организаторы в целях сокрытия продолжили оформлять поддельные документы задним числом. Также установлено участие сотрудника банка, который, по данным следствия, получил 500 тыс. тенге за содействие в оформлении кредитных заявок и консультации. Общий ущерб, причинённый банку, составил 155 млн тенге. Судом они признаны виновными и им назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы. Кроме того, в доход государства конфисковано имущество, приобретенное на преступные доходы: база отдыха, земельный участок площадью 2 000 кв м, а также нежилое помещение в столице», – проинформировали в АФМ.

Приговор не вступил в законную силу.