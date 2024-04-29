«Кредитные» мошенники активизировались на фоне паводков в СКО

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации ДП СКО, в Петропавловске в чатах WhatsApp, которых объединяют пострадавших от паводка, люди рассылают предупреждение о новой схеме интернет-мошенничества. По ней людям, рассчитывающим на выплату компенсаций, звонят от имени того или иного госоргана и предлагают продиктовать код из sms — якобы для подтверждения того, что человек состоит в списках пострадавших от стихии. В действительности благодаря этому коду мошенники берут на имя жертвы крупные кредиты в банках.

Сотрудники управления криминальной полиции ДП СКО, комментируя данную рассылку, отмечают, что подобных фактов на территории области на сегодня не зарегистрировано.

«Важно, что сотрудники правоохранительных органов никогда не требуют предоставить по телефону конфиденциальные данные. Вопросы компенсации пострадавшим от паводка решаются только в официальном порядке: при личном визите, либо с использованием официальных веб-ресурсов.Категорически нельзя никому сообщать коды, приходящие в sms. Нельзя переходить по сомнительным ссылкам — можно заразить телефон опасным вирусом, который позволит мошенникам совершать банковские операции от имени владельца», — предупредили в правоохранительных органах.

В полиции добавили, что стражи порядка попросили граждан сохранить бдительность, беречь свои конфиденциальные данные и доверять только официальным источникам информации.