фото Юрия Беккера

Бравурные марши, строевые песни, исполненные на государственном, русском и английском языках, привлекли внимание алматинцев и гостей мегаполиса. Яркими и трогающими душу получились выступления курсантов после получения дипломов. Их творческие способности, строевая подготовка и умение владеть стрелковым оружием были безупречны.

За 13 лет выпущено около 900 курсантов, лицей стал одним из самых престижных благодаря высокому уровню получаемого образования. Его воспитанники – в числе постоянных победителей республиканских олимпиад, а выпускники успешно продолжают обучение в высших учебных заведениях страны.

Основной состав выпускников выбирает военную службу. Многие стали офицерами казахстанской армии, различных силовых структур, Пограничной службы, Национальной гвардии.

В течение трех лет обучение в лицее проходят 240 ребят из разных регионов страны. При приеме отдается предпочтение детям из малообеспеченных и многодетных семей, детям-сиротам. Лицей «Арыстан» изначально и создавался с целью бесплатного обучения воспитанников в условиях интерната на благотворительной основе. Ежегодно 80 курсантов получают здесь путевку в жизнь.

Выступая на торжественном построении, руководитель лицея генерал-лейтенант Мурат Майкеев отметил, что большинство ребят продолжат обучение в лучших вузах страны. На вопрос, не грустно ли расставаться с выпускниками, генерал, слегка смутившись, ответил:

– Очень грустно, за три года привыкаешь к ребятам, сближаешься, но вскоре им на смену придет новый набор.

О качестве образования говорит тот факт, что на одно место здесь ежегодно претендуют до восьми человек. Для многих учащихся служба является продолжением дела их отцов, дедов и братьев. Требования к учебе жесткие, при этом в классах 50% отличников и хорошистов.

– У нас крепкий коллектив педагогов, который добивается высоких результатов. Ребята занимают призовые места на олимпиадах, изучают IT-технологии, получают навыки в военной сфере, серьезно занимаются английским языком, – рассказал руководитель лицея. – В классах есть интерактивные панели. Заботясь о здоровье курсантов, мы провели чистейшую родниковую воду, усилили спортивную часть нашей жизни.

– Мы благодарны коллективу, который ежедневно трудился во благо общего дела, нашим учителям, которые делали все, чтобы знания, заложенные ими, приносили нам пользу, всему офицерскому составу за то, что воспитали нас, как мужчин, – сказал выпускник лицея Умерхан Арсенов. – Лицей дал нам верных друзей, научил нас ответственности, силе, воле, трудолюбию, уважению, умению контролировать себя и быть терпеливыми. И самое главное – любви и преданности Родине!