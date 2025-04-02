Сотрудничество Казахстана­ и Узбекистана, нацеленное на сохранение стабильности и безопасности в Центрально-­Азиатском регионе, подкрепляется позитивной динамикой контактов между оборонными ведомствами на всех уровнях как в двустороннем, так и в многостороннем форматах. Дружественные отношения в военной сфере, установившиеся между двумя странами за годы независимости, продолжают развиваться и укрепляться.

фото предоставлено пресс-службой Министерства обороны РК

С ноября 2017 года в Ташкенте функционирует Аппарат военного атташе при Посольстве Казахстана в Республике Узбекистан, который возглавляет полковник Азамат Жанбырбаев. Военное представительство Узбекистана в нашей стране пока не открыто.

Основными мероприятиями ежегодно утверждаемого плана сотрудничества являются взаимные визиты руководства оборонных ведомств, боевая подготовка, военно-техническое взаимодействие и обучение кадров. В августе 2022 года на площадке Совещания министров обороны стран – участниц ШОС в Ташкенте была проведена двусторонняя встреча министра обороны РК генерал-полковника Руслана Жаксылыкова с министром обороны РУ генерал-лейтенантом Баходиром Курбановым.

Следующая двусторонняя встреча министров обороны прошла на территории Узбекистана в мае 2023 года. Они обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в сфере боевой подготовки и обучения кадров, а также наблюдали за активной фазой тактико-специального учения «Калкан», в котором были задействованы военнослужащие обеих стран. Члены казахстанской делегации посетили Академию Вооруженных сил Узбекистана, мемориальный комплекс «Парк победы» и возложили венки к монументу «Ода стойкости».

В августе 2023 года министры обороны Казахстана и Узбеки­стана­ встретились на берегу Кас­пийского моря: они посетили военные объекты Актауского гарнизона, где проходил второй этап совместного оперативно-тактического специального учения «Канжар-2023». Стороны обсудили, в частности, вопросы военного образования и военно-патриотического воспитания. Как отмечали собеседники, совместное выполнение учебно-бое­вых задач на учениях позволяет добиться оперативности, слаженности действий штабов и подразделений, освоить новые формы и методы ведения боя.

Генерал-полковник Руслан Жаксылыков поблагодарил коллегу за участие военного оркестра Вооруженных сил Узбекистана в Международном военно-музыкальном фестивале «Астана – мәдениет керуені» и представителей движения «Ватан таянчи» в военно-патриотическом сборе молодежи «Айбын-2023». В завершение встречи представители оборонных ведомств отметили планомерную реализацию достигнутых договоренностей и выразили уверенность в развитии и укреплении взаимовыгодного сотрудничества.

Через два дня Руслан Жаксылыков и Баходир Курбанов приняли участие в совместном оперативно-тактическом специальном учении «Канжар-2023», проходившем на полигоне «Оймаша» в Мангистауской области. Перед сводным тактическим отрядом подразделений специального назначения Казахстана и Узбекистана была поставлена задача обнаружить, локализовать и ликвидировать незаконные вооруженные формирования.

На пункт управления военнослужащие отряда специального назначения передали результаты работы беспилотных комплексов. Авианаводчики выдали летчикам точное местоположение цели. Вторая группа спецназа по приказу командования при поддержке армейской авиации уничтожила условного противника, совершив налет на «базу боевиков». В ходе маневров были отработаны эпизоды ухода в отрыв от противника, действия в засаде, освобождения и удержания населенного пункта штурмовым отрядом днем, блокирования и уничтожения НВФ в ночном бою.

Учение проходило в условиях, максимально приближенных к боевым. Были задействованы бое­вые машины пехоты, артиллерийские и зенитные комплексы, вертолеты Ми-8, Ми-35, самолеты Су-30СМ и БПЛА Skylark 1LЕX. На втором этапе практические действия отрабатывались как днем, так и ночью в природно-климатических условиях, осложненных высокой температурой воздуха и запыленностью.

Осенью 2023 года с визитом в нашу страну приезжал заместитель министра обороны Узбеки­стана полковник Заирджан Базарбаев, стороны провели комплексные консультации по направлениям тылового обеспечения, строительства, содержания военной инфраструктуры. В 2024-м состоялись визиты министра обороны Узбекистана для участия в совещании министров обороны государств – участников ШОС в апреле и для наблюдения за розыгрышем практических действий ОТКШУ «Бірлестік-2024» в Актау в июле.

19–21 февраля 2025 года в Астане состоялись профильные консультации целевых групп оборонных ведомств Казахстана и Узбекистана (штабные переговоры). Стороны «сверили часы» по текущим и перспективным вопросам двусторонней повестки дня, отметили важность укрепления регионального диалога в области военной безопасности. По итогам работы главы делегаций подтвердили приверженность к поступательному развитию двустороннего военного сотрудничества в конструктивном и взаимовыгодном ключе.

Договорно-правовую базу нашего сотрудничества составляют двусторонние договоры и соглашения в различных областях. Так, в сентябре 2006 года было заключено Соглашение между МО РК и МО РУ о сотрудничестве в области безопасности полетов государственных воздушных судов. Между Национальным университетом обороны РК и Академией Вооруженных сил РУ 20 марта 2017 года был подписан Меморандум о сотрудничестве. Помимо соглашения между правительствами двух стран о сотрудничестве в военно-технической сфере, существует еще ряд договоров между министерствами обороны.

Одним из передовых направлений казахстанско-узбекского взаимодействия являются боевая подготовка, участие в совместных учениях и конкурсах. В 2018–2022 годы на территории Казахстана команды ВС РУ принимали участие в конкурсах «Мастера артиллерийского огня», «Меридиан» и «Тактический стрелок».

В ноябре 2021-го на учебном полигоне «Матыбулак» было проведено совместное тактико-специальное учение подразделений сил специальных операций «Калкан-2021». В это же время на полигоне «Термез» в Узбекистане проходило двустороннее учение подразделений сухопутных войск Казахстана и Узбекистана «Хамқорлик-2021».

В 2024 году военнослужащие двух стран прошли курсы «Выживание в зимних условиях» в Карагандинской области и «Выживание в пустынных условиях» на территории Узбекистана, приняли участие в совместных учениях «Чистое небо» и курсах горной подготовки на средних высотах.

В настоящий момент в Военной академии ВС РУ в Ташкенте обу­чаются двое, а в Военно-медицинской академии ВС РУ четверо казахстанских военнослужащих. В прошлом году для обучения в НУО РК по специальности «Менеджмент в военном деле» прибыли двое узбекских военнослужащих. 31 января для рассмотрения направлена заявка в Министерство обороны Узбекистана на обучение 28 казахстанцев в узбекских вузах по программе послевузовского и дополнительного профессионального образования.