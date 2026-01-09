Остатки крепости расположены на краю села Становое Мамлютского райо­на. Здесь степь уже почти незаметно переходит в человеческое пространство: за валами – огороды и дома, перед ними – белое, бесконечное поле. Ландшафт кажется пустым, но стоит присмотреться, и под снегом проступают линии: мягкие переломы рельефа, округлые гребни валов, тени рвов. История здесь не кричит, она проступает, как старый текст сквозь пролитое на него молоко.

Крепость была основана в 1752 году и входила в Тоболо-Ишимскую укреп­ленную линию, известную также как Горькая или Пресногорьковская. Строи­ли укрепление по типовому проекту, получилась деревянная крепость с бас­тионами. Работы велись до середины 1750-х годов. Валы поднимались более чем на два метра, по периметру шел глубокий ров. Сегодня все это сглажено временем и снегами, но форма читается: звезда все еще лежит в степи.

От крепостных построек не осталось ничего. Дерево не спорит с веками. Исчезли казармы, частоколы, сторожевые посты. Одну только церковь когда-то успели перенести в село и поставить на каменный фундамент.

Зимой на заснеженном валу особенно остро чувствуешь смещение эпох. Белая равнина стирает границы, и кажется, что из морозной дымки вот-вот выйдет часовой XVIII века, закутавшись в шинель, притопнет валенком и посмотрит вдаль.

Форма звезды зимой становится поч­ти символичной. А тогда, в XVIII веке, верили, что геометрия и порядок способны удержать хаос. Сегодня же снег смеется над этой уверенностью, он одинаково покрывает и бастионы, и рвы, и былые замыслы. Время сгладило землю, но оставило знак в форме звезды как послание небесам: мы, дескать, тоже мечтали о вечности.

Сегодня у крепости самые частые гос­ти – это дети. Они без всякого пиетета к истории тащат санки на валы и с визгом съезжают вниз. Пожалуй, это лучшее и самое человечное применение бывших фортификаций. Когда-то валы строили для обороны, а теперь они служат для радости. История, пережившая свое военное назначение, вдруг оказалась полезной для смеха и движения.

Дети не знают слов «бастион» и «фортификация», не догадываются о тревогах XVIII века и не вслушиваются в эхо ­команд. Они тащат наверх санки, падают в снег, смеются и спорят, кто съедет быстрее.

Санки летят по тем самым склонам, которые столетиями выравнивало время. Рвы, задуманные как преграда, стали трассой. Валы, созданные для обороны, превратились в горки. История сдалась без боя, и это, пожалуй, самая мирная капитуляция.

Время не разрушило крепость до конца, оно просто сменило назначение. Из военного объекта крепость стала частью детства.

Прошлое не исчезает, оно просто учится быть полезным по-другому. Крепость проиграла времени, но выиграла у забвения. Потому что там, где звучит детский смех, жизнь продолжается.